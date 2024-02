Epic Games iba a regalar una trilogía de juegazos, pero ya no podrás conseguirlos

Epic Games sigue consintiendo a los jugadores con atractivos regalos en su tienda de títulos para PC. Los usuarios de la Epic Games Store estaban muy emocionados, pues la compañía iba a ofrecer pronto una trilogía de juegazos; sin embargo, por alguna razón ya no será así y ahora regalará únicamente un título en los próximos días.

Epic Games ya no regalará entregas de Fallout

Por alguna razón, Epic ya no regalará los juegos de Fallout

Por si no lo recuerdas, Epic Games anunció que muy pronto regalaría 3 entregas de Fallout: Fallout 1, Fallout 2 y Fallout Tactics. Esto emocionó a los fans de Bethesda y a los usuarios de la tienda en general, pues saben que se trata de una excelente franquicia.

Sin embargo, la decepción no tardó en llegar, pues Epic Games borró los 3 juegos de su lista de próximos regalos y los sustituyó por un único juego: Super Meat Boy Forever, que estará disponible para todos del 22 al 29 de febrero.

Por ahora, no se sabe qué sucedió, pues la compañía no se ha pronunciado al respecto. Lo que está claro es que los usuarios de la Epic Games Store no podrán conseguir los 3 títulos de Fallout, al menos no en los próximos días. No se sabe si la tienda los obsequiará luego o simplemente se trató de un error.

Como te comentamos, los jugadores que aún no tienen los títulos en su colección están decepcionados y esperan que Epic Games explique el inesperado cambio. Muchos creen que los juegos de Fallout serán un regalo para las próximas semanas, pero no hay nada confirmado.

Un inesperado cambio en la Epic Games Store decepcionó a los jugadores

