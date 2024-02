Shigeru Miyamoto celebra el aniversario de Super Nintendo World con un mensaje especial

Super Nintendo World ha sido uno de los proyectos más recientes e importantes en los que ha trabajado Shigeru Miyamoto. El creativo sorprendió y compartió este fin de semana un mensaje muy especial con los jugadores. Esto para celebrar el aniversario del parque que se inauguró en Universal Studios, en Estados Unidos.

El parque de diversiones temático abrió por primera vez sus puertas en Japón. Posteriormente, un día como hoy pero de 2023, se inauguró en Universal Studios, en Estados Unidos. Shigeru Miyamoto celebró precisamente el aniversario de la expansión del proyecto a Hollywood.

Universal Studios compartió un video de poco más de 1 minuto donde el legendario creativo agradece a los fans por todo su apoyo. Recordó que 2023 fue un excelente año para los fans de Nintendo y Mario, pues llegarán proyectos como la película de la franquicia y Super Mario Bros. Wonder.

Agregó que ver a los fans en el parque interactuando con los personajes de Nintendo fue un momento muy feliz para todos los involucrados en Super Nintendo World. Por tal motivo, desea que más personas conozcan y se diviertan en el lugar.

“Fue un año lleno de Mario que mucha gente disfrutó (…) Esperamos que sigan disfrutando de esta tierra real y maravillosa creada por el equipo de Universal. Muchas gracias”, afirmó Miyamoto.

Sabemos que Nintendo tiene planes para expandir sus parques con nuevas atracciones de otras populares franquicias, como Donkey Kong y The Legend of Zelda. Por otro lado, sigue trabajando para llevar este proyecto a más regiones, pues quiere que el mayor número de jugadores disfrute la experiencia. Abajo puedes ver el video:

Watch Shigeru Miyamoto’s message in honor of our 1-year anniversary of SUPER NINTENDO WORLD™. pic.twitter.com/0Dw1dEV3NF