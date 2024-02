¡A la ch*ng*da! Bleszinski arremete contra los que dicen que Gears of War se volvió woke

Gears of Wars es una de las franquicias de Xbox con más historia y que los fans más atesoran. Sin embargo, hay algunos que consideran que la franquicia tomó un rumbo diferente con las últimas entregas a tal grado de considerarla "woke". Su creador está harto de esas acusaciones, las echó por tierra e invitó a esas personas a tomarlas e irse junto con ellas a la "chin*gada".

Así como lo leíste, el creador de Gears of Wars, Cliff Bleszinski explotó y a través de Twitter respondió a todos aquellos que aseguran que la franquicia de disparos en tercera persona se volvió "woke", término que detractores usan de forma despectiva para criticar ideología de izquierda, liberal o progresiva, especialmente cuando se considera radical en materia de género en los últimos años.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 6 de 2024

¿Gears of War es woke? Su creador alza la voz

El otrora desarrollador de videojuegos se dijo molesto por las personas que dicen que Gears of War se convirtió en una serie "WoKe", indicando que a diario recibe comentarios al respecto.

"Estas guerras culturales están fuera de control", mencionó Bleszinski. "Si Gears 3 saliera hoy, dirían lo mismo al respecto: el elenco era diverso y teníamos mujeres soldados fuertes no sexualizadas".

Está claro que para Cliff Bleszinski Gears of War no es woke ni cambio el rumbo luego de que dejara de trabajar en ella y pasara a manos de The Coalition en Xbox, además de que no quiere seguir recibiendo comentarios que afirmen lo contrario o lo cuestionen sobre ello.

"Váyanse a la chin*gada con esas cosas", finalizó el creativo.

Por si te lo perdiste: Cliff Bleszinski pidió a los fans dejar atrás su relación con Gears of War.

Así reaccionó Cliff Bleszinski a las afirmaciones de que Gears of War se volvió woke

¿Qué te parece la la opinión de Bleszinski? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Gears of War si visitas esta página.

Video relacionado: La historia detrás de Gears of War

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News