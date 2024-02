FromSoftware compró la marca ELDEN RING, ¿son malas noticias para Bloodborne?

FromSoftware ha lanzado algunos de los mejores videojuegos en los últimos años y aunque la calidad y compromiso de esta compañía japonesa son de reconocimiento mundial, no todas las franquicias en que ha trabajado le pertenecen. Tal es el caso de ELDEN RING, su última joya, que por fin ha pasado a su control absoluto.

ELDEN RING ya es completamente de FromSoftware

De acuerdo con un reporte de VGC, FromSoftware cerró el año pasado la compra de la totalidad de la marca ELDEN RING a Bandai Namco, compañía japonesa que hasta ese entonces era dueña de la IP. El movimiento no resulta para nada extraño pues se trata de uno de los videojuegos más exitosos de FromSoftware y por supuesto de un gran negocio por lo que una oferta de compra era excelente opción para invertir dada la gran recepción que tuvo en el mercado y el hype que hay por más contenido, ya sea en videojuego o relacionado.

¿Por qué es una mala noticia para los fans de Bloodborne?

Ahora, FromSoftware puede hacer lo que quiera con ELDEN RING, pero esto también podría ser una mala noticia para los fans de Bloodborne. Lo que pasa es que el título de PS4 está por cumplir 9 años y salvo su DLC, no ha habido nada nuevo. No hay secuela, no hay remasterización y no hay remake, aun cuando el clamor de los fans es, cuando menos, una versión que corra a 60 cuadros por segundo.

¿Qué sucede? FromSoftware no puede decidir sobre Bloodborne toda vez que la marca está registrada a nombre de Sony interactive Entertainment, o sea PlayStation, y solo ellos puede decidir si la IP regresa o se mantiene en silencio, algo que se ha vuelto costumbre en cada evento de Sony pues los fans de Bloodborne terminan decepcionados al notar la ausencia de noticias.

En marco del lanzamiento del PS5, Bluepoint lanzó un remake de Demon's Souls, pero tristemente fue un fracaso a nivel ventas pese a sus buenas calificaciones y su calidad. De esto se pueden considerar 2 situaciones: PlayStation no tendría interés en un Souls después de estos resultados y tampoco habría relación con FromSoftware para hacer algo con Bloodborne así que, en dado caso, quedaría en manos de otro estudio.

De esta forma, es una buena noticia que FromSoftware ya tenga control total de la marca ELDEN RING, pero mientras eso sucede, Bloodborne sigue observando desde la oscuridad y el silencio.

