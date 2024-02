One Piece: fans quieren a Danny DeVito como este villano en la serie de Netflix

Eiichirō Oda y Netflix trabajan actualmente en la Temporada 2 de la serie live-action de One Piece. Los fans mueren por ver la adaptación del próximo arco del anime y conocer a los actores que se unirán al ya atractivo reparto de la producción.

Iñaki Godoy y Jacob Romero, actores que interpretan a Monkey D. Luffy y Usopp, hicieron una inesperada sugerencia para la serie: quieren que Danny DeVito esté en la Temporada 2. Si bien no dijeron a qué personaje podría interpretar, los fans no tardaron en proponerlo para un villano.

Godoy y Romero fueron cuestionados sobre las estrellas que les gustaría ver en el reparto de One Piece. Ambos coincidieron y mencionaron a Danny DeVito. No revelaron qué personaje sería el ideal para el actor, pero están convencidos que encajaría en el universo de la franquicia.

"Si estás viendo esto, Danny, por favor ven al show. Podemos hacer cualquier cosa, hombre, tú puedes ser quien quieras. ¡Solo ven aquí, hombre! Realmente quiero hacer cualquier cosa con Danny DeVito", afirmó Godoy.

"Nos encantaría encontrar una manera de poner a Danny DeVito en One Piece de alguna manera", añadió Romero, igual de entusiasmado con la idea.

Algunos fans de la serie están encantados con la idea y creen que, de hecho, DeVito sería la persona ideal para

interpretar a un personaje del nuevo arco. Nos referimos a Wapol, un poderoso pirata que tiene un rol importante en el arco de Tony Tony Chopper, uno de los protagonistas de la Temporada 2.

Es importante aclarar que Danny DeVito no ha sido confirmado para los nuevos episodios ni para el papel de Wapol. Netflix no se ha pronunciado sobre la sugerencia que hicieron los actores de Luffy y Usopp.

