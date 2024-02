Cowboy Bebop: un personaje muy querido del anime volverá como una gran figura

Nos llegan buenas noticias para todos los seguidores de Cowboy Bebop, ya que First 4 Figures acaba de mostrar su nueva figura de Ed y Ein y seguramente la vas a querer cuanto antes.

Como seguramente recordarás, esta empresa se dedica a crear figuras coleccionables de alta calidad que se convierten en una buena opción para los coleccionistas. Ahora, First 4 Figures reveló que está preparando una nueva que le encantará a todos los fans de Cowboy Bebop.

Nos referimos a una figura de Ed y Ein, la curiosa niña y su simpático perro que acompañaron en su aventura a Spike y que ahora están a punto de convertirse en un impresionante y costoso coleccionable que dejará satisfecho a cualquier fan de la saga.

Aquí puedes verlo:

ED AND EIN PREORDERS OPEN IN 10 DAYS!



Here’s your first look at the Ed and Ein 1/8 statue coming soon to First 4 Figures!







Preorders open on 29th February 2024.#CowboyBebop #EdandEin #Statue #Anime@cowboybebop pic.twitter.com/sjSIgZr3RF