Stellar Blade te ofrecerá ayuda si no eres bueno jugando y te hace falta habilidad

Stellar Blade será un título de acción muy atractivo, pero también demandante. Si esta propuesta te llama la atención, pero no eres muy hábil, no te preocupes, que habrá ayuda para que puedas pasar el juego.

La desarrolladora surcoreana SHIFT UP dio con el concepto de Stellar Blade inspirándose en juegos como NieR: Automata, Bayonetta y Sekiro: Shadows Die Twice. Se espera, pues, que su combate estilizado será demandante.

No obstante, SHIFT UP siempre tuvo en mente aquellos jugadores inexpertos o casuales que están interesados en el título, pero que no son tan hábiles con el control, así que desarrollo funciones para apoyar al jugador en las batallas y que podrán habilitarse en cualquier momento.

"Así que si eres un amante de los juegos de acción, pero no eres tan hábil, aún así podrás disfrutar el juego", expresó Kim Hyung-Tae, jefe de SHIFT UP y director del proyecto, al sitio PLAY3.DE.

Stellar Blade tendrá funciones de ayuda para auxiliar a los jugadores que tengan problemas con los combates

Stellar Blade tendrá diferentes opciones gráficas

Adicionalmente, Lee Dong-Gi, director técnico del proyecto, reveló que Stellar Blade tendrá diferentes opciones gráficas.

De acuerdo con los detalles, el título ofrecerá 3 modos gráficos que podrá elegir el usuario. El primero será el Modo Desempeño, que permitirá disfrutar la aventura de Eve y compañía de la manera más fluida, a 60 fps.

Por otro lado, el Modo Resolución mostrará la mejor versión del título en términos visuales, pues lo hará correr en 4K de manera nativa.

Desafortunadamente, como es habitual en títulos muy elaborados como éste de actual generación, no será posible disfrutar lo mejor de estos 2 mundos, sino que se tendrá que elegir uno u otro. La tercera opción, el Modo Balance trataría de ofrecer un punto medio, aunque no se ofrecieron pormenores.

Stellar Blade debutará el 26 de abril de 2024 en exclusiva para PlayStation 5. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

