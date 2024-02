Cult of the Lamb recibe una nueva actualización llena de mejoras

Fue hace poco más de un mes cuando los responsables de Cult of the Lamb lanzaron una gran actualización llena de contenido gratuito. Ahora, el juego recibió otro parche que ayuda a resolver varios problemas.

El título está mejor que nunca

Como seguramente recordarás, este título fue creado por el desarrollador Massive Monster y el editor Devolver Digital, quienes invitan a construir una comunidad de adoradores, conseguir recursos para levantar templos y realizar rituales para adorar y tranquilizar a los dioses.

Si eres uno de los usuarios de la propuesta y habías notado varios errores que arruinaban tu experiencia, los desarrolladores del juego acaban de liberar la actualización 1.3.5 que soluciona bastantes.

Aquí te dejamos sus puntos principales:

Se corrigió un bloqueo ocasional al intentar incubar un huevo

Se solucionó el problema por el cual los seguidores malditos no aparecían dentro de las mazmorras

Se corrigió que Sozo no le diera la opción de rechazar su misión

Se corrigió el bloqueo por el cual un enemigo aparecía caído y la habitación no contaba como completada

Se corrigieron algunas localizaciones que mostraban idiomas incorrectos

Ciertos seguidores especiales ahora no pueden aparearse entre sí

Posible solución a un error que provocaba que el jugador estuviera encerrado dentro de la sala de resurrección

Se corrigió que cierto seguidor especial no bebiera bebidas reservadas

Se corrigieron los seguidores nacidos en el culto que te solicitaban que encontraras a su hermano en la mazmorra

Los seguidores condenados, cuando sean derrotados, serán reclutados para tu culto en lugar de asesinados

Se corrigió que la casa de bebidas no se reiniciara después de ser destruida

Como pudiste observar, la actualización trae varias mejoras consigo y solamente tienes que acceder al título en cualquier plataforma para descargarla y arreglar esos molestos problemas en tu partida.

Te recordamos que Cult of the Lamb está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

¿Ya actualizaste Cult of the Lamb? Cuéntanos en los comentarios.

