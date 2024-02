Five Nights at Freddy’s 2: la secuela da señales de vida y pronto podría haber noticias

Contra todo pronóstico, la primera adaptación live-action de Five Nights at Freddy’s emocionó a los fanáticos y fue un gran éxito en los cines. Tras recaudar millones de dólares en taquilla y triunfar en streaming, es fácil pensar en que sus responsables darán luz verde a una secuela.

Mientras esperamos más información sobre el estado de la supuesta segunda entrega, una nueva pista sugiere que el proyecto va por buen camino y que pronto podría haber noticias alentadoras.

El rodaje de la secuela de Five Nights at Freddy’s iniciaría pronto

La comunidad descubrió que la secuela de la película de terror apareció en el sitio web Productionlist.com de la Film & Television Industry Alliance (FTIA), que se especializa en dar seguimiento a la producción y desarrollo de múltiples proyectos de cine y televisión.

De acuerdo con la información, Five Nights at Freddy’s 2 empezará su rodaje el 1 de julio de este año, lo que parece indicar que Blumhouse Productions y Universal apuntan a 2025 como la ventana de estreno tentativa. Adicionalmente, se indica que las grabaciones tendrán lugar en New Orleans, Los Ángeles, Estados Unidos.

La ficha de la película en el sitio web no revela más detalles y parece que los datos pertenecen al primer filme. En la página se indica que Emma Tammi y Jason Blum serán la directora y el productor, respectivamente. Además, se destaca la participación de Scott Cawthon, creador de los primeros videojuegos de la franquicia.

De acuerdo con la descripción del sitio web especializado, sus miembros tienen acceso a “la base de datos de contactos de producción más completa de la industria y reciben anuncios de trabajos de producción semanales y diarios”.

Con esto en mente, parece que la información sobre la secuela de Five Nights at Freddy’s proviene de una fuente confiable; sin embargo, los responsables de la propiedad intelectual aún no confirman de manera oficial la producción de la segunda parte.

El actor Josh Hutcherson, quien interpretó a Mike Schmidt en el filme de 2023, rompió el silencio y destacó en una entrevista reciente que los creadores quieren comenzar el desarrollo de la secuela lo antes posible. Mientras tanto, Ryan Turek, productor ejecutivo y vicepresidente de películas en Blumhouse Productions, afirmó a inicios de 2024 que esperan recibir luz verde para iniciar la producción.

Pero cuéntanos, ¿crees que pronto se confirmará oficialmente la secuela? ¿De qué crees que tratará el nuevo filme? Comparte tus teorías en la sección de comentarios.

