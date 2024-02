Need for Speed celebra 30 años con gran noticia para NFS Unbound

En diciembre próximo se cumplirán 30 años del estreno de The Need for Speed, el primer juego de la franquicia que vio la luz en el 3DO. La IP propiedad de Electronic Arts está de fiesta y eso significa que hay buenas noticias para los jugadores de su entrega más reciente: Need for Speed Unbound.

Need for Speed Unbound tendrá un año más de contenido

Por medio de un comunicado, Electronic Arts y Criterion dieron inicio a la celebración por los 30 años de Need for Speed y anunciaron que por tal motivo garantizarán un año más de contenido gratuito y de pago para Need for Speed Unbound, entrega que debutó en 2022 de la mano de Criterion. De acuerdo con los desarrolladores, estos 12 meses de contenido y experiencia de juego en NFS Unbound servirán para moldear el futuro de la franquicia y su próximo juego, de ahí que tengan interés en la reacción y retroalimentación por parte de la comunidad.

Al respecto, señalaron: "nuestra visión es que a través de nuestro segundo año de servicio en vivo, puedas, por primera vez, comenzar a jugar la mejor experiencia de NFS en un solo lugar. Tus comentarios ayudarán a dar forma al futuro de esta icónica franquicia. Mientras juegas, estaremos escuchando, observando y reaccionando a las cosas que quieres ver y a las que no. Es un enfoque que llamamos Kaizen. Kaizen es un término japonés que significa cambio para mejorar o mejorar continuamente. Creemos que esto realmente encapsula lo que queremos hacer con NFS, y queremos que ustedes, nuestros jugadores y fanáticos, también sean una parte clave de esto".

De inicio, se reveló el lanzamiento del Volumen 6 de contenido que incluirá un Pase de Velocidad con 45 niveles de contenido gratuito y un Pase de Velocidad Premium con 30 niveles extra de artículos premium de pago. Asimismo, habrá eventos especiales como el dedicado a Audi en enfrentamientos 1v1, luego vendrán eventos de Drift y Drag inspirados en el legendario Need for Speed Underground y le seguirá un duelo entre corredores y policías inspirado en NFS Hot Pursuit.

