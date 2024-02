Este juego indie de $15 USD ya es un candidato al GOTY de 2024

Cuando pensamos en los lanzamientos más importantes del año, de inmediato llega a nuestra mente los juegos AAA de las grandes compañías. Pero si algo enseñó la historia reciente, es que muchos de los éxitos más sorprendentes e inesperados están en la escena independiente.

En los primeros meses de 2024, los jugadores pudieron disfrutar lanzamientos muy emocionantes y anticipados: desde TEKKEN 8 hasta Prince of Persia: The Lost Crown. No obstante, Palworld y Helldivers 2, títulos que muchas personas no tenían en sus radares, han sido los grandes protagonistas del año.

Ahora, Balatro, un nuevo juego independiente desarrollado por LocalThunk, acaba de llegar a las tiendas y tiene todos los ingredientes necesarios para ser un candidato al GOTY de 2024.

¿Qué es Balatro, el nuevo éxito viral de 2024?

Si no conoces esta nueva propuesta independiente, dejános decirte que Balatro es un roguelike de póquer donde tienes que hacer un mazo de cartas y usar comodines para “crear poderosas sinergias” y derrotar a numerosos rivales. Tiene un modo campaña muy completo que presenta 8 niveles de dificultad y retos adicionales.

Contra todo pronóstico, este proyecto de LocalThunk y Playstack es un gran éxito en todos los frentes. En este momento, presume un récord de 23,636 jugadores simultáneos en Steam y reseñas extremadamente positivas.

Balatro debuta en Steam con el pie derecho

“El demo por sí solo cuesta $15 USD, pero ahora tenemos el juego completo”, comentó un jugador en la plataforma de Steam. “Pasé 60 horas en la versión de prueba, que es más de lo que paso en la mayoría de los títulos que juego”, dijo otra persona.

Balatro posee una calificación promedio de 94 puntos en Metacritic y OpenCritic. De hecho, 100% de los críticos lo recomiendan. Es probable que el puntaje aumente o disminuya cuando más personas compartan sus reseñas, pero es innegable que el panorama luce muy alentador.

Balatro es una de las mejores sorpresas de 2024

En caso de que la buena racha continúe, Balatro se colocará en la parte superior de los juegos mejor calificados de 2024. Y sí, eso significa que podría ser un candidato al GOTY.

Este nuevo título independiente de póquer cuesta $15 USD en todas las plataformas, pero en este momento puedes obtenerlo por sólo $13.49 USD en Steam gracias a una oferta de tiempo limitado. La promoción finalizará el 24 de febrero.

Pero cuéntanos, ¿ya le diste una oportunidad a este título indie? Déjanos leerte en los comentarios.

Balatro está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con él.

