ELDEN RING: FromSoftware confirma trailer de Shadow of the Erdtree, ¿cuándo y cómo verlo?

Hay excelentes noticias para los fans de ELDEN RING y FromSoftware, pues la compañía acaba de confirmar que muy pronto revelará el primer trailer de Shadow of the Erdtree, el esperado DLC de su popular juego. A continuación, te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Así podrás disfrutar el primer avance de ELDEN RING: Shadow of the Erdtree

Fans de ELDEN RING tienen una cita mañana

Shadow of the Erdtree ha generado una enorme expectativa, por lo que es normal saber que muchos jugadores están impacientes por su estreno. FromSoftware lo sabe así que nos dará el primer vistazo a su gameplay en cuestión de horas.

El trailer del DLC se liberará mañana, 21 de febrero, a las 9:00 AM, hora de la Ciudad de México. Como imaginas, podrás disfrutarlo por medio YouTube, en el canal oficial de Bandai Namco. Sabemos que el avance durará aproximadamente 2 minutos.

Habrá una cuenta regresiva de media hora antes de la liberación del trailer. Muchos esperan que FromSoftware confirme una fecha de lanzamiento del DLC, sobre todo por los rumores recientes que sugieren un debut para febrero.

Sin embargo, la realidad es que no hay nada confirmado y únicamente es un hecho que veremos gameplay. Con suerte, el estudio confirmará al menos una ventana de lanzamiento. Aquí te tendremos toda la información al respecto.

