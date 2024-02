Pokémon GO: consigue gratis a un raro e increíble Pokémon con este código

Pokémon GO está a punto de celebrar Camino a Sinnoh, una nueva edición de los eventos Tour de su famoso juego para iOS y Androd. Como parte de este evento, Niantic te da la oportunidad de conseguir a un Pokémon raro e increíble con un código.

Lo que pasa es que Pokémon GO te da la oportunidad de conseguir un Rotom, Pokémon de tipo Eléctrico/Fantasma que es mejor conocido por tomar la forma de diferentes electrodomésticos. Si bien lo hemos visto en un montón de formas, en realidad es una de las criaturas menos comunes de la franquicia y en Pokémon GO no aparece en estado salvaje.

Para conseguir a Rotom lo que necesitas es canjear el siguiente código:

0HY0UF0UNDM3

¿Estás emocionado por conseguir tu Rotom en Pokémon GO?

Una vez que canjees este código desbloquearás la tarea de investigación “Un fantasma en la máquina” la cual completarás al capturar a 30 Pokémon originarios de Sinnoh. La misión tiene como fecha limita el 25 de febrero.

Cuando completes la misión obtendrás la oportunidad de tener un encuentro para capturar un Rotom. Cabe mencionar que sí existe la posibilidad de que te aparezca un Rotom shiny o variocolor, pero es extremadamente difícil. Así pues, considérate afortunado si eso sucede.

¿Cómo reclamar recompensas en Pokémon GO?

Ten en cuenta que reclamar estas recompensas en Pokémon GO es muy sencillo. Eso sí, debes tener en cuenta que el método es diferente en Android y iPhone

Reclamar recompensas de Pokémon GO en Android

Abre Pokémon GO

Abre el menú principal en la Pokébola que aparece al centro

Ve a la pestaña Tienda y desplázate hasta el final

Introduce el código en el apartado Promociones

Reclamar recompensas de Pokémon GO en iPhone

Ve al sitio de Niantic

Inicia sesión con tu cuenta de Pokémon GO

Introduce el código

Presiona el botón de reclamo

Y tú, ¿estás emocionado por conseguir un Rotom en Pokémon GO? Cuéntanos en los comentarios y únete a nuestro Discord para encontrar personas con quienes jugar.

Pokémon GO está disponible para iOS y Android. Puedes saber más sobre este juego para celulares si visitas nuestro minisitio dedicado a él.

