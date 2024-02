Crean un Steam Deck de 2 pantallas; lo usan para jugar Zelda como si fuera un Nintendo 3DS

Steam Deck, la PC portátil de Valve, ha ganado bastante popularidad y ha atraído la atención de los modders. Un jugador bastante ingenioso decidió rendirle un tributo al Nintendo DS y hacer un Steam Deck de 2 pantallas que presumió en diversas imágenes.

Entérate: Valve: déjense de memes y no huelan el aire que expulsa el Steam Deck

Video relacionado: Steam Deck: ¿una amenaza para Nintendo Switch?

Así de genial luce un Steam Deck con 2 pantallas

El proyecto en cuestión es responsabilidad de TyePower, un modder que se preguntó cómo luciría y qué se podría hacer con un Steam Deck de 2 pantallas. No lo dudó y puso manos a la obra. Para ello adquirió una pantalla táctil de 7 pulgadas, un soporte para tabletas y otro soporte magnético para móviles.

Adaptó estas partes a la PC de Valve con cables adicionales, una batería portátil y demás accesorios para hacer funcionar de forma correcta el sistema y que luciera bien. El resultado sorprendió a la comunidad, pues el Steam Deck se ve genial.

El modder decidió aprovechar las 2 pantallas para correr algunos juegos de Nintendo DS y Nintendo 3DS, como The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Al final, su experimento dio buenos resultados, pues pudo disfrutar los títulos sin inconvenientes.

La comunidad de jugadores quedó sorprendida y felicitó a TyePower por su proyecto. Ahora, varias personas están interesadas en tener la misma configuración para experimentar con nuevas posibilidades. Abajo puedes ver imágenes del Steam Deck con 2 pantallas.

¿Qué harías con un Steam Deck de 2 pantallas?

Por si te lo perdiste: Valve confirma que habrá un Steam Deck 2, pero hay una mala noticia; ¿cuándo llegará la consola portátil?

En este enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con Steam Deck.

Video relacionado: ¿Qué rayos es Steam Deck?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente