¿Un remake de Bloodborne es posible? A FromSoftware le emociona la idea

Los jugadores han pedido por años una nueva versión de Bloodborne, título que se mantiene como exclusivo de PlayStation 4. FromSoftware está al tanto de los deseos de su comunidad, así que Hidetaka Miyazaki habló sobre las posibilidades de traerlo de vuelta con un remake.

Entérate: Bloodborne: dicen que un port para PS5 y PC estuvo en desarrollo, ¿qué pasó?

Video relacionado: La historia detrás de Bloodborne

Hidetaka Miyazaki está feliz con las peticiones para el regreso de Bloodborne

Miyazak está sorprendido por la popularidad de Bloodborne

El creativo japonés sabe que la comunidad de jugadores quiere volver a Bloodborne de alguna forma, ya sea con un simple relanzamiento, con su llegada a plataformas modernas e, incluso, con un remake que aproveche el potencial del hardware actual.

Afirmó que es un título muy querido para todos en FromSoftware y que está muy feliz de saber que los jugadores también lo aprecian demasiado. Por tal motivo, le entusiasma escuchar las peticiones de la comunidad por un remake.

"Es un título que apreciamos mucho, tanto como nuestros aficionados. Me hace muy feliz ver que todavía hay tanta gente apasionada por esto. En pocas palabras, me hace muy feliz ver que es un título con muchos recuerdos particulares, tanto para mí como para el personal que trabajó en él.

“Y cuando escuchamos esas voces apasionadas en la comunidad, por supuesto que nos hace sentir emocionados, nos hace sentir muy afortunados de tener eso y de tener esos recuerdos", afirmó el creativo.

Si bien Miyazaki no confirmó que un proyecto de Bloodborne esté en camino, no descartó del todo su posible regreso en el futuro. De hecho rumores recientes aseguran que el juego tendrá un remake y que llegaría a PlayStation 6; sin embargo, no hay nada oficial.

Por si te lo perdiste: Sony se acuerda de Bloodborne, pero para frenar un esperado juego hecho por una fan

Busca todas las noticias relacionadas con Bloodborne en este enlace.

Video relacionado: PlayStation y Xbox en riesgo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente