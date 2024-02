¿HI-FI Rush y Sea of Thieves llegarán a Switch? Noticia preocupa a los jugadores

Microsoft reveló los 4 videojuegos del ecosistema Xbox que llegarán a Nintendo Switch y PlayStation. Sin embargo, aunque el anuncio tiene una perspectiva general, lo cierto es que solo 2 de ellos están confirmados para la consola híbrida sembrando dudas entre los fans y temor porque no vean la luz.

Video: Xbox rompe una importante tradición

El ajuste de estrategia de Xbox resultó en el próximo lanzamiento de Grounded, Pentiment, HI-FI Rush y Sea of Thieves en consolas de Nintendo y PlayStation. Tras la confirmación de los anuncios, de forma oficial se puede decir que estos 4 títulos estarán disponibles en PS5, pero al considerar otras plataformas las noticias no son tan alentadoras. De acuerdo con la publicación oficial de Xbox, los 4 juegos antes mencionados llegarán a PS5, mientras que solo Pentiment y Grounded lo harán en PS4.

Grounded is coming to PlayStation 4, PlayStation 5, and Nintendo Switch for digital release on April 16th! ✨ Go big, or never go home. https://t.co/upPpQkLXxW pic.twitter.com/fImt56uzzs

COMING TOMORROW! Pentiment will be digitally released on February 22nd for PlayStation 4, PlayStation 5, and Nintendo Switch.

📜 For more information, check out the link below.https://t.co/6EZ5BiSRA7 pic.twitter.com/ejUuf5zDzX