ELDEN RING: aparta la copia física con Shadow of the Erdtree para PS5 y Xbox Series X

Los fans de FromSoftware siempre quieren más y aquellos que pasaron pr el dolor y triunfo en ELDEN RING esperaban ansiosos noticias sobre su expansión. Hoy, la especulación llegó a su fin con la presentación del primer trailer de Shadow of the Erdtree, la fecha de lanzamiento e incluso su edición de colección. Sabemos que hay fans que quieren este tipo de juegos en físico y tenemos información que te interesa.

Video relacionado: ELDEN RING y la historia de sus creadores: FromSoftware

Inicia la preventa de ELDEN RING: Shadow of the Erdtree Edition en Amazon

Amazon inicio la preventa de ELDEN RING: Shadow of the Erdtree Edition en formato físico para PlayStation 5 y Xbox Series X. Se trata de la versión definitiva que incluirá el juego base y el anticipado DLC, este último obtenible mediante un código para descarga digital. Asimismo, esta edición incluye como extra de preventa la postura Ringe of Miquella. La mejor noticia es que cuenta con envío a México.

De acuerdo con la información en la tienda digital, ELDEN RING: Shadow of the Erdtree Edition para PlayStation 5 y Xbox Series X tiene un costo, con todo y gastos de importación y envío de $108.84 USD, o sea $1855.47 MXN. Asimismo, cuenta con garantía de precio, de manera que en caso de registrarse una disminución antes del envío, esta se aplicará a tu orden. ELDEN RING: Shadow of the Erdtree Edition debutará el próximo 21 de junio.

ELDEN RING: Shadow of the Erdtree Edition para PS5 y Xbox Series X

ELDEN RING: Shadow of the Erdtree Edition (PS5) ― Disponible en Amazon

(PS5) ― Disponible en Amazon ELDEN RING: Shadow of the Erdtree Edition (XSX) ― Disponible en Amazon

No olvides que en este enlace encontrarás todas las ofertas que tenemos para ti.

NOTA: LEVEL UP forma parte del programa de afiliados de Amazon y recibe una comisión en compras realizadas por medio de los enlaces utilizados en esta publicación. Ninguno de los productos mencionados en la publicación fueron establecidos por las marcas o la tienda y no hay contenido patrocinado por las mismas.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Video relacionado: ¿Por qué ELDEN RING es tan exitoso?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News