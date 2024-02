ELDEN RING: ¿George R. R. Martin trabajó en Shadow of the Erdtree?

ELDEN RING, la obra maestra de FromSoftware, es uno de los mejores juegos de la generación. Esta semana, reapareció y emocionó a los fans con el primer avance de su nueva expansión. El hype está por las nubes, pero los fans se preguntan si el autor George R. R. Martin participó en el nuevo contenido.

Igual que otros títulos del estudio, este RPG está ambientado en un mundo de fantasía oscura; sin embargo, se diferencia de sus pares gracias a su lore intrincado y personajes memorables. El escritor George R. R. Martin fue una pieza clave en la creación de ese universo de ficción.

Esta semana, FromSoftware sorprendió a la comunidad con el trailer oficial de Shadow of the Erdtree, el primer contenido descargable de ELDEN RING. Ya sabemos que el DLC ampliará la narrativa e introducirá nuevas locaciones y enemigos inéditos. Con eso en mente, es inevitable preguntarse si el autor de A Song of Ice and Fire volvió a participar.

George R. R. Martin no participó en Shadow of the Erdtree de ELDEN RING

En una entrevista con el portal Eurogamer, el director Hidetaka Miyazaki confirmó que el novelista estadounidense no proporcionó nuevo material para la primera expansión del RPG. Aunque no participó directamente en el desarrollo del contenido descargable, la nueva historia sí se basa en su trabajo.

“El DLC Shadow of the Erdtree se basa en una parte del mito original que él escribió para nosotros. No es un mito completamente nuevo que haya escrito específicamente para Shadow of the Erdtree (…) Es simplemente otra parte de la historia original que pensamos que era apropiado contar como una nueva expansión”, comentó el creativo japonés.

En otra entrevista para el medio IGN, Hidetaka Miyazaki confesó que ha intercambiado algunos correos electrónicos con George R. R. Martin desde el lanzamiento de ELDEN RING, pero reveló que, desafortunadamente, no han tenido la oportunidad para hablar y reunirse en persona.

El DLC está basado en la mitología que George R. R. Martin creó para ELDEN RING

A finales de 2022, el escritor responsable de los libros que inspiró la serie Game of Thrones reveló que aún no juega el RPG de fantasía oscura.

Shadow of the Erdtree estará disponible el 21 de junio. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con ELDEN RING.

