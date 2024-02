Uncharted: ¿la secuela de la película sigue en pie? Mark Wahlberg emociona a los fans

Desde su nacimiento en la era del PlayStation 3, Uncharted se consolidó como una de las franquicias más importantes de Sony. Después de cautivar a los fans con 4 entregas principales y múltiples spin-off, dio el salto a la gran pantalla con una adaptación live-action que, ciertamente, estuvo lejos de ser perfecta. Dicho esto, ¿habrá una secuela?

La película protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg llegó a los cines en 2022. A pesar de que recibió calificaciones mixtas y no cautivó a los fans acérrimos de la saga, fue un gran éxito en cartelera y ya es una de las adaptaciones de videojuegos más taquilleras de la historia.

Tras el buen rendimiento comercial, Tom Rothman, director general de Sony Pictures, se mostró a favor de convertir a Uncharted en una saga cinematográfica, lo que deja la puerta abierta a secuelas. De igual manera, el productor Charles Roven expresó su deseo de trabajar en una segunda entrega.

El guion de Uncharted 2 está listo, confirma Mark Wahlberg

Hay muchas posibilidades de que volvamos a ver a Nathan Drake y Víctor Sullivan en la gran pantalla, pero Sony Pictures aún no confirma que el proyecto verá la luz. Mientras tanto, uno de sus actores protagónicos habló sobre esta producción y dio esperanza a los fanáticos.

A finales de 2023, Mark Wahlberg, quien interpretó a Víctor Sullivan en la cinta basada en la franquicia de PlayStation y Naughty Dog, dijo en una entrevista que el equipo aún trabajaba en la cinta y adelantó que su personaje aparecerá con su bigote característico, tal como se adelantó al final de la primera película.

Ahora, el actor reveló en otra entrevista para ScreenRant que el guion de la secuela ya está listo y se mostró entusiasmado de participar, pues asegura que el público disfrutó la primera entrega. Eso sí, parece que el proyecto aún está en sus primeras etapas, por lo que, en caso de que llegue a buen puerto, su estreno luce distante.

A pesar de las críticas, Uncharted: Fuera del Mapa recaudó más de $400 MDD

“En realidad, hoy me llamaron para informarme que tenían el guion. No puedo dejarme crecer la barba y el bigote, pero me dijeron: ‘empieza a dejarte crecer el bigote. Tomará un tiempo’. Me interesaría ver cómo es la historia y adónde nos lleva esa aventura. Pero estoy emocionado. Sé que al público realmente le encantó la primera, así que ya veremos”, comentó la celebridad de Hollywood.

Incluso con el guion listo, no es un hecho que Uncharted 2 vea la luz del día. Tendremos que esperar para conocer más detalles sobre esta producción.

Recientemente, PlayStation Productions vio el éxito gracias a la primera película de Gran Turismo y a la exitosa serie live-action de The Last of Us. Ya sabemos que producciones basadas en God of War y Horizon están en camino.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que Nathan Drake y Víctor Sullivan protagonicen un nuevo filme? Déjanos leerte en los comentarios.

