¿ARMORED CORE podría tener una nueva entrega? Hidetaka Miyazaki lo revela

Antes de alcanzar el éxito con sus títulos tipo soulslike, FromSoftware se hizo de un lugar en la industria de los videojuegos gracias a franquicias de nicho, como King’s Field y ARMORED CORE. Esta última regresó por todo lo alto en 2023, pero ¿podría haber más en el futuro?

Tras desaparecer por mucho tiempo, la serie de ciencia ficción regresó en agosto del año pasado con ARMORED CORE VI Fires of Rubicon, la más reciente entrega. Afortunadamente, fue un éxito y recibió los aplausos de la crítica especializada y los jugadores.

FromSoftware trabaja arduamente en Shadow of the Erdtree, la primera expansión de ELDEN RING. No obstante, los fanáticos se preguntan cuál será su próximo gran proyecto. Mientras esperamos para averiguarlo, uno de los creativos más importantes del estudio habló sobre la posibilidad de regresar a la franquicia de mechas.

Hidetaka Miyazaki quiere hacer más juegos de ARMORED CORE

Tras la revelación del nuevo DLC de ELDEN RING, el director Hidetaka Miyazaki proporcionó entrevistas para los medios donde habló de muchos temas de gran interés. En una charla con el portal IGN Japón, expresó su deseo de trabajar en nuevas entregas de ARMORED CORE.

El creativo japonés, quien fue una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2023 según la revista Times, reveló en la entrevista que el último título de la franquicia de acción fue un éxito, pero confesó que no fue perfecta y que hay margen de mejora.

“La serie ARMORED CORE es muy importante para FromSoftware. Tenemos una fuerte voluntad de seguir haciéndola en el futuro. Creo que ARMORED CORE VI fue un éxito. Por otro lado, no todo era perfecto y todavía hay margen para hacerlo mejor. Así que no tengo la intención de parar ahí”, comentó Hidetaka Miyazaki.

Aunque el director de Bloodborne, Dark Souls y ELDEN RING está abierto a la posibilidad de hacer más juegos de la saga de ciencia ficción, confirma que aún no deciden algo concreto. En pocas palabras, en este momento no hay planes para una nueva entrega.

La 6.ᵃ entrega de la saga fue uno de los mejores juegos de 2023

Ciertamente, existe la posibilidad de que la franquicia regrese con una secuela inédita. Esto lo decimos porque ARMORED CORE VI superó los récords de Dark Souls y Sekiro: Shadows Die Twice en Steam, lo que demuestra que hay interés por la propiedad intelectual.

Ya que hablamos de la franquicia, vale la pena recordar que ARMORED CORE Verdict Day de 2013 cerrará sus servidores junto a una entrega clásica de Dark Souls.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que FromSoftware trabaje en una nueva entrega? Déjanos leerte en los comentarios.

ARMORED CORE VI Fires of Rubicon está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con él.

