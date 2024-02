2XKO: ¿cómo se pronuncia el nombre del juego de peleas de Riot Games?

Riot Games acaba de anunciar que Project L, su juego de peleas, ya tiene nombre oficial: se trata de 2XKO, título cuya pronunciación ha provocado mucha confusión entre la comunidad. Si eres de los que quiere aprender a pronunciar el nombre de este títulos, debes saber que Riot Games ya reveló cómo se dice.

Por medio de una publicación en Twitter, Tom Cannon, productor ejecutivo de 2XKO, reveló que, en realidad, no hay una manera correcta de decir el nombre del juego. Dicho esto, él pronuncia en inglés cada una de los caracteres que forman su nombre. Es decir, la manera en la que se pronuncia 2XKO es “tu-eks-kei-oh”.

Recuerda seguirnos en MSN para estar al tanto de la mejor cobertura del mundo del gaming

“Ponerle el nombre a las cosas es difícil. Al principio no me gustaba el nombre de proyectos pasados (Evo, Radiant, Rising Thunder), pero los aprecié con el paso del tiempo. El equipo trabajó arduamente para llegar a 2XKO y ¡me encantó de inmediato! Me alegra que a muchos de ustedes también”.

Video relacionado: La historia detrás de League of Legends

La comunidad está confundida con el nombre de 2XKO

Si bien Cannon está contento con el nombre oficial de Project L, en realidad muchos usuarios se sintieron incómodos con el nombre. De hecho, levantaron la voz en redes sociales para dejar claro que no tenían idea de cómo debían decirle al juego de peleas de Riot Games que se estrenará en 2023.

“2KXO es un nombre atroz y el hecho de que todo mundo está confundido con su pronunciación es evidencia de eso”, dijo un usuario de Twitter.

So we all agree that the correct pronunciation for 2XKO is “Project L” then? — Zen Ureña 🇩🇴 (@ZenUrena) February 22, 2024

“Así que todos estamos de acuerdo en que la pronunciación de 2XKO es ‘Project L’, ¿verdad?”, dijo otro usuario.

2xko is an atrocious name and the fact that everyone is confused by its pronunciation is evidence of that… — json (@Vandole) February 22, 2024

Y a ti, ¿qué te parece el nombre de este juego? ¿Consideras que es confuso? Cuéntanos en los comentarios.

2XKO llegará en algún punto de 2025 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.

Video relacionado: Te explicamos qué es el ROLLBACK NETCODE y cómo salva tus partidas en línea

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN