Xbox superará a PlayStation con su nueva estrategia, según Michael Pachter

Xbox decidió llevar varios de sus títulos exclusivos a PlayStation y Nintendo. La decisión dividió la opinión de la comunidad y algunos jugadores la nueva estrategia no tiene mucho sentido, pues creen que las consolas de Xbox perderán fuerza y atractivo comercial.

Michael Pachter, analista de Wedbush Securities, piensa que esta perspectiva es errónea, pues cree que Microsoft tiene una meta mucho más ambiciosa que la de Sony en la industria de los videojuegos. Por tal motivo, piensa que la nueva estrategia funcionará y que Xbox superará a PlayStation en el futuro.

Pachter piensa que Xbox va en camino al éxito y superará a PlayStation

Michael Pachter apuesta a que Xbox y Microsoft dominarán la industria

Desde la perspectiva de Michael Pachter, la apuesta de Microsoft por Xbox Game Pass deja claro algo: Xbox es una plataforma y no sólo un hardware. Por tal motivo, piensa que el gigante tecnológico no tiene problemas con que en el futuro no existan más consolas.

En este sentido, cree que su expansión a todos los dispositivos posibles es muy importante, pues sólo de esta forma logrará captar a muchos más jugadores para su servicios y su ecosistema. Pachter aseguró que Microsoft no quiere dominar el mercado de consolas, sino la industria en general.

“Si Microsoft quisiera ganar la generación, ganaría la generación. Eso no es lo que están intentando hacer. Están intentando ganar el negocio del videojuego ofreciendo juegos a 3000 millones de personas, no a 300 millones. Ese es su objetivo final.

“Creo que la percepción de los jugadores de que han perdido frente a Sony es errónea. Perdieron en la batalla de las consolas. Si así es como mides tu valía, que tienes que vender más consolas o apestas, estupendo. Si la cuestión es quién va a ser más rentable, Microsoft, por 10 o por 100”, afirmó en analista.

Dicho esto, Pachter cree que si bien Sony lleva la delantera en la venta de consolas, Xbox y Microsoft pueden dominar la industria en el futuro gracias a la expansión de su ecosistema con Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming y demás servicios.

