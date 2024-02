Uno de los juegos más polémicos de la década está gratis por tiempo limitado

En caso de que no tengas dinero suficiente para adquirir uno de los grandes lanzamientos de este año o simplemente quieras visitar una propuesta más antigua, te gustará saber que podrás disfrutar por tiempo limitado uno de los títulos más polémicos de la última década.

Nos referimos a No Man’s Sky, el popular videojuego de exploración espacial desarrollado por Hello Games. Para nadie es un secreto que recibió críticas muy negativas en su lanzamiento original en 2016 debido a que no cumplió con muchas de sus promesas.

A pesar del estreno problemático, los desarrolladores mantuvieron el dedo en el renglón y lanzaron muchas actualizaciones gratuitas que mejoraron la experiencia. Ahora, 8 años después, No Man’s Sky es un imperdible para los entusiastas de la ciencia ficción.

Si te llama la atención pero estás indeciso, dejarnos decirte que podrás probarlo gratis y sin compromiso. Eso sí, lo mejor será que te des prisa.

Juega gratis No Man’s Sky durante el fin de semana

Hello Games realizó un fin de semana gratuito del 15 al 19 de febrero. Durante ese periodo, los usuarios pudieron disfrutar el juego y las novedades de la actualización Omega, que introdujo expediciones cooperativas, nuevas misiones, recompensas especiales y más contenido.

Según los desarrolladores, ese periodo gratuito fue un éxito y funcionó mejor de lo esperado. Además, destacaron que No Man’s Sky comenzó 2024 con más jugadores de lo que nunca había tenido en esa época del año.

“Nuestra gran y amigable comunidad nos enorgulleció y aprovechó la oportunidad para darles la bienvenida a estos nuevos viajeros con los brazos abiertos”, dijo la compañía. Para celebrar la buena recepción, Hello Games decidió realizar otro fin de semana gratuito para permitir a los nuevos jugadores probar el título de ciencia ficción.

Juega gratis No Man's Sky y conoce las novedades de Omega

En específico, las personas interesadas pueden descargar y jugar gratis No Man’s Sky hasta el lunes 26 de febrero de 2024. Esta promoción de tiempo limitado está disponible en todas las plataformas, es decir, Nintendo Switch, PC, Xbox y PlayStation. Una buena noticia es que todo tu progreso realizado durante la prueba se trasladará al juego completo si decides comprarlo.

El director Sean Murray reveló que, debido a la gran demanda, decidieron repetir el fin de semana gratuito. Además, confirmó que no habrá mecánicas de free-to-play ni microtransacciones.

Finalmente, Hello Games adelanta que tiene “grandes y ambiciosas actualizaciones planeadas para No Man’s Sky”, por lo que invitó a la comunidad a permanecer atenta.

Pero cuéntanos, ¿planeas aprovechar la promoción de tiempo limitado para jugar gratis este título? Déjanos leerte en los comentarios.

