¿Age of Mythology: Retold llegará a Xbox Game Pass en consolas y PC?

Age of Mythology: Retold, la remasterización de Age of Mythology, está cada día más cerca. Será en algún punto de 2024 cuando el juego de estrategia esté de vuelta para que miles de personas puedan disfrutarlo de nuevo.

Sin duda se trata de una noticia emocionante, pero algunos se preguntan si Age of Mythology: Retold será parte del catálogo de Xbox Game Pass y PC Game Pass. Afortunadamente ya tenemos la respuesta.

Pronto podrás disfrutar Age of Mythology

¿Age of Mythology: Retold llegará a Xbox Game Pass?

Age of Mythology: Retold será un lanzamiento de Xbox Game Studios. Esto quiere decir que será parte del catálogo de Xbox Game Pass desde su día de lanzamiento en Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Por el momento se desconoce si Age of Mythology: Retold será parte del catálogo de Xbox Cloud Gaming. Dicho esto, la versión para consolas de Age of Empires II Defintiive Edition y Age of Empires IV llegaron al servicio en la nube. Así pues, lo más probable es que también puedas jugarlo en tu móvil o en un televisor por medio de la aplicación de Xbox Game Pass.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por disfrutar la remasterización de Age of Mythology en Xbox Game Pass? Cuéntanos en los comentarios.

Age of Mythology: Retold está en camino a PC, Xbox Series X y Xbox Series S. Se espera que su estreno sea antes de que termine 2024. Puedes saber más sobre este juego de estrategia si haces clic aquí.

