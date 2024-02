Eddie, la icónica mascota de Iron Maiden, llegará a Dead by Daylight

Dead by Daylight no deja de crecer no sólo con nuevos Supervivientes y Asesinos originales, sino también por medio de colaboraciones con franquicias de terror y del entretenimiento en general. Una colaboración más ya está disponible y es con una de las bandas de heavy metal más importantes de la historia.

Behaviour Interactive dio a conocer la colaboración con la banda británica Iron Maiden, gracias a la cual llegará al juego de supervivencia isométrico Eddie the Head o Edward the Head, la mascota de la banda británica que ha aparecido en todos sus álbumes.

No se trata de personajes nuevos per se, sino 4 atuendos de Eddie que lo mostrarán tal como aparece en las portadas de Stranger in a Strange Land, First appearance: Powerslave, Senjutsu y X-Factor.

La Iron Maiden Collection ya está disponible en Dead by Daylight

Los atuendos alternos en cuestión forman parte de la Iron Maiden Collection y son Stranger Eddie, Pharaoh Eddie, Samurai Eddie y Eddie's Tribute que son atuendos para The Deathslinger, The Doctor, The Oni y The Dredge, respectivamente.

Los 4 atuendos ya están disponibles a través de la tienda dentro del juego, al igual que camisetas del Very Rare Tour para todos los Supervivientes originales.

Así se ve Eddie de Iron Maiden en Dead by Daylight

"Qué nueva y emocionante colaboración para explorar", expresó Kirby Taylor, gerente de producto de Dead by Daylight. “Revisar algunas de las apariencias icónicas de Eddie y ver con qué Asesinos podíamos emparejarlos fue una maravilla. Nuestro equipo hizo un trabajo increíble al llenar algunos vacíos, ya que algunas de las apariencias en las que basamos los atuendos solo presentaban una mirada parcial a Eddie, no a todo su cuerpo. Además, nuestros Supervivientes también pueden divertirse con algunas camisetas del tour. Un par de ellos incluso tienen una pequeña sorpresa, dependiendo del Superviviente, pero dejaremos que los jugadores la encuentren ".

Dead by Daylight está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC Google STADIA y móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

