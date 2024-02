"Vienen a ganar la Eurocopa, no en Call of Duty", selección italiana de futbol prohíbe los videojuegos

Los videojuegos son uno de los mejores pasatiempos modernos, de eso no hay duda. Pero hay tiempo para todo y el director técnico de la selección nacional de futbol de Italia dejó claro que los quiere lejos de sus jugadores en el campo de concentración.

Aunque es algo que se ha visto incluso décadas atrás, cada vez es más común que haya atletas que prefieran jugar partidas de videojuegos en su tiempo libre, incluso horas antes de participar en una justa deportiva real.

Al parecer, miembros de la selección italiana de futbol son ávidos jugadores de videojuegos a tal grado de jugar en plenas concentraciones. Naturalmente, el director técnico de la escuadra, Luciano Spalletti, no está contento con esto, por lo que alzó la voz y puso un alto a sus seleccionados.

"Si la modernidad es jugar a la Play hasta las 4 de la mañana con el partido al día siguiente, entonces no funciona", expresó el entrenador a (vía La Nación). "A partir de ahora dejan las PlayStation en casa y ya no las traen. (...) Se viene a la Nazionale para ganar la Eurocopa, no para ganar en Call of Duty".

¿Selección italiana prohibió jugar PlayStation para ganar la Eurocopa y el Mundial

A aquellos jugadores que acabaran con sus actividades diarias y tuvieran tiempo de sobra en la noche les bastaría con visitar a Spalletti para que les dé tarea por si no tuvieran suficiente con la del día.

"Les inventaré un jueguito en el que pensar para distraerse por la noche", comentó el entrenador en torno a la prohibición de la PlayStation (vía Alfredo Pedulla).

La PlayStation (y los videojuegos en general) está prohibida en la selección de Italia de futbol

Spalletti dejó claro que los objetivos y los valores de la Nazionale son claros y deben serlo también para cada uno de los seleccionados y que deben hacer todo para asegurar la victoria y no distraerse en otras cosas, sobre todo cuando están en plena concentración.

"Los chicos de hoy prefieren poner una foto en Instagram con el pelo arreglado antes de bajar la cabeza y trabajar. No son los valores que debe transmitir mi Italia. "(...) Porque en la selección uno mantiene el rumbo, se concentra, no pierde el tiempo", finalizó Spalletti recordando la frase del equipo de rugby All Blacks: "aquí no hay gilip*llas".

