EA Sports pagará $600 USD a los atletas que acepten aparecer en College Football

Electronic Arts anunció hace meses que los juegos de futbol americano colegial regresarán bajo la licencia EA SPORTS College Football 25, que por fin compensaría a los jóvenes jugadores que aparecieran en el juego, pero acaba de confirmarse el pequeño monto que se rumoraba.

NCAA Football fue una franquicia de Electronic Arts que hasta su última entrega, en 2014, llamó la atención porque no pagaba a los deportistas que aparecían en él no porque ella así lo quisiera, sino por reglas de la misma Asociación Nacional de Atletas Colegiados (NCAA), lo cual cambió tras una ley que entró en efecto en California en 2019.

Así, Electronic Arts anunció nuevos juegos de la ahora nombrada EA SPORTS College Football 25, que por fin pagaría a los atletas. Desafortunadamente, el contrato es de un monto bajo.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 6 de 2024

¿Cuánto dinero ofrecerá EA Sports a los deportistas de College Football 25?

Este fin de semana Electronic Arts confirmó que ofrecerá $600 USD a más de 11,000 deportistas universitarios para asegurar su nombre y apariencia con el fin de representarlos fielmente en el título.

Tomando en cuenta que se confirmó que esta asociación participan 134 escuelas de la División I de la Subdivisión de Football Bowl de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados y que cada escuela podrá elegir a hasta 85 jugadores, habrá hasta 11,390 jugadores de futbol americano reales en EA SPORTS College Football 25 y que Electronic Arts habría preparado una bolsa de poco más de $6.83 MDD para hacerlo realidad.

De acuerdo con el reporte de ESPN, Electronic Arts habría concluido los preparativos para el plan de las colaboraciones del juego y el proceso para confirmar a los deportistas que participarían en el proyecto habría dado inicio.

Aquellos que acepten el contrato podrán aparecer en el título y en todos los posteriores durante su carrera, pero también podrán dejar de hacerlo si así lo desean. A los jugadores se les pagará $600 USD por aparecer en cada entrega y no dependerá del éxito del título ni se espera que los jugadores hagan más como parte del acuerdo.

Cada jugador dará su permiso para que EA Sports use su nombre y apariencia en el juego y recibirá $600 USD a cambio, además de 1 copia del juego, por lo que en total el contrato equivaldría a $670 USD.

¿Qué pasará con los atletas que no acepten aparecer en College Football 25?

En junio de 2024 se anticipó que Electroninc Arts preparaba contratos de sólo $500 USD por atleta, lo cual causó indignación por el bajo valor que ofrecía a los deportistas a tal grado que algunos planearon boicotear el proyecto.

De acuerdo con los detalles, los deportistas que no acepten aparecer en el título serán reemplazados por modelos genéricos "basado en la fuerza o debilidad de una posición de esa escuela en la pasada década".

Por su parte, los jugadores podrán crear sus propios personajes, pero se dejó claro que no se permitirá crear personajes de deportistas que hayan decidido no aparecer en el juego, aunque el representante el vicepresidente de EA Sports no explicó como funcionará esta restricción.

Electronic Arts ofrecerá $600 USD y un videojuego a los atletas que quieran aparecer en EA Sports College Football

Como comparación, un atleta promedio ganaba $28,000 USD por aparecer en Madden NFL, la otra franquicia de futbol americano, reservada para los equipos grandes de este deporte en los Estados Unidos.

Se confirmó también que Kirk Herbstreit y Chris Fowler prestarán sus voces para el juego y se reveló que ninguna escuela de FCS [Subdivisión de Campeonato de Football] estará en el lanzamiento del juego[/b].

La revelación de EA SPORTS College Football 25 está agendada para el siguiente mayo y su lanzamiento para algún punto del verano de este año.

Por si te lo perdiste: Madden NFL le atinó al ganador del Supertazón LVIII.

¿Esperas el regreso del futbol colegial de la mano de Electronic Arts? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con EA Sports College Football si visitas esta página.

Video relacionado: Madden NFL 24 - Tráiler de Jugabilidad

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News