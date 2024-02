Assassin's Creed llegará a Magic: The Gathering y así serán las cartas

Magic: The Gathering ha llevado a cabo colaboraciones con varias franquicias de videojuegos, como Street Fighter y hasta Fortnite. Muy pronto se añadirá una más a la colección, la cual es quizá una de las más importantes para Ubisoft.

Wizards of the Coast dio a conocer este fin de semana que colaboraron con la compañía francesa para producir una colección de cartas de Magic: The Gathering basadas en Assassin's Creed.

La colección, nombrada Magic: The Gathering – Assassin's Creed, incluirá ilustraciones de personajes, objetos y momentos clave de la serie Assassin's Creed, como Ezio Auditore y Altaïr.

Como parte de la colaboración se anunció la caja de sobres Beyond Booster, un Starter Kit y un paquete especial que incluye 9 sobres, 1 carta promocional y más accesorios.

El artículo más valioso para coleccionistas de Magic: The Gathering o Assassin's Creed serán los sobres Collector's Booster, que son iguales que los normales, pero que disparan su precio por el simple hecho de ofrecer cartas con arte extendido la posibilidad de incluir cartas con número de serie y en el idioma que hablaron los personajes que aparecen en ella, como Leonardo da Vinci (italiano) y Cleopatra (griego).

Primer vistazo a las cartas de Assassin's Creed para Magic: The Gathering

























































































































































¿Cuánto costarán los artículos de Assassin's Creed X Magic: The Gathering?

Los productos de Magic: The Gathering – Assassin's Creed estarán disponibles a partir del próximo 5 de julio de 2024, a tiempo para celebrar el próximo 16.º aniversario de la franquicia.

Por si fuera poco, se anticipó que habrá una colaboración entre Assassin's Creed y Secret Lair que llegará más adelante en 2024.

¿Qué te pareció la colaboración de Assassin's Creed con Magic: The Gathering? Cuéntanos en los comentarios.

Fuente

