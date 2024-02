Final Fantasy VII Rebirth: las bellas Tifa y Aerith en bikini cautivan Internet

Este año será uno muy bueno para los usuarios de PlayStation 5 que aprecian la belleza. Y no tendrán que esperar hasta el lanzamiento de Stellar Blade, sino que hay contenido en Final Fantasy VII Rebirth que les interesará porque deja ver a Aerith y Tifa con trajes de baño que están dejando perplejos no sólo a los fans, sino también a Cloud.

Mientras unos fans estaban esperando a ver si el remake respetaría cierta escena icónica, no cabe duda de que acaba dar origen a otra que acaba de pasar a la historia.

SPOILER: si bien no se tocan detalles de la trama de Final Fantasy VII ni Final Fantasy VII Rebirth, a continuación habrá escenas y se hablará de una parte del juego (en especial diseños de Tifa y Aerith jamás vistos), que quizá quieras ver cuando estés disfrutando la aventura por tu cuenta.

Aunque Final Fantasy VII Rebirth debutará oficialmente en unos cuantos días, medios (y poco a poco usuarios) ya compartieron material del juego y uno de ellos deja ver que Aerith y Tifa aparecerán en bikini, lo cual ha robado el aliento a muchos fans.

A decir verdad, Square Enix ya había cumplido el sueño de los fans de ver a ambas en bikini, precisamente en Final Fantasy VII Ever Crisis, pero, pese a que se trataba de un juego oficial de la serie, algunos no le dieron importancia por ser uno gachapón.

Pues bien, hoy ya puede decirse que ambas en Final Fantasy VII ya son canon, pues aparecen en una entrega hecha y derecha.

Por supuesto que estamos hablando de Final Fantasy VII Rebirth, que muestra la mejor versión hasta ahora de Costa del Sol, un paraíso tropical en el juego. Pese a que se trataba de un lugar a las orillas del mar, el juego original no pudo mostrar a Tifa ni Aerith vestidas para la ocasión, pero Square Enix decidió cambiar esto en el remake... y vaya manera de hacerlo, pues aprovechó para dejar echar un mejor vistazo a los atributos de Aerith y Tifa.

Tal como puedes ver más abajo, hay una secuencia que presenta a Cloud, Barrett y Red reuniéndose con Tifa y Aerith en Costa del Sol. Lo llamativo es que todos portan un atuendo veraniego y más el de las 2 jóvenes, pues es un traje de baño de 2 piezas.

Hasta Cloud reaccionó como cualquier fan de Tifa hubiera reaccionado al verla por primera vez en traje de baño y un adorable peinado nuevo.

"Es sólo que está caliente bajo el sol", expresó Cloud cuando le preguntó Tifa luego de dejarlo con el ojo cuadrado. "Deberían ponerse bloqueador solar".

