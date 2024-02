Arrestan al productor de Your Name y Suzume por pedir fotos sugerentes a una adolescente

Aunque quizás su nombre no te resulte familiar, el productor Koichiro Ito fue una de las personas responsables de algunos de los éxitos taquilleros más significativos y recientes de la industria del anime. Desafortunadamente, esta semana dio de qué hablar por las peores razones posibles.

Arrestan a Koichiro Ito, productor de Your Name y Suzume

El miércoles 21 de febrero, las autoridades de la Prefectura de Wakayama arrestaron al hombre de 52 años cerca de su casa en el distrito de Shibuya de Tokio, Japón. Se le acusó de coaccionar y solicitar fotografías sugerentes a una joven de 15 años que conoció en redes sociales. Los supuestos hechos tuvieron lugar en septiembre de 2021.

De acuerdo con los informes policiales, Koichiro Ito sabía que la joven de secundaria era menor de edad cuando se produjo el intercambio. La emisora TBS señala que el sospechoso transfirió alrededor de $85 USD a la víctima a cambio de las fotografías. Este delito se descubrió cuando las autoridades locales investigaban otro caso no relacionado.

El productor admitió los cargos tras el arresto y confesó a los policías que, en varias ocasiones, le enviaron fotografías de jóvenes, por lo que no podía recordar a la chica a la que se referían las autoridades en el caso actual. Actualmente, los cuerpos de la ley investigan si hay otras víctimas potenciales.

La investigación en torno a Koichiro Ito continúa

El director Makoto Shinkai responde a la polémica

Koichiro Ito empezó su carrera en la industria hace años y es reconocido por desempeñar el rol de productor en Your Name, Suzume, The Garden of Words y Weathering with You, éxitos en taquilla que recibieron elogios generalizados por parte de la crítica y la audiencia.

El aclamado director Makoto Shinkai, quien trabajó con el productor en las películas anteriores, recurrió a sus redes sociales para lamentar las noticias del arresto. Aunque considera que la polémica reciente no le restará valor a sus proyectos, entiende que el público esté escéptico y confesó que la situación es “increíblemente frustrante y triste”.

“He visto los titulares sobre el arresto de alguien relacionado con mi trabajo y estoy profundamente consternado. En primer lugar, mis más sinceras disculpas a las víctimas. Además, pido perdón a todos los que aman y apoyan mi trabajo por causarles ansiedad”, comentó el director de Your Name y Suzume.

Makoto Shinkai rompió el silenció y habló de las acusaciones de Koichiro Ito

Cuéntanos, ¿qué opinas de esta desafortunada situación? Déjanos leerte en los comentarios.

