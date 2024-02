TEKKEN 8, Suicide Squad y Persona 3: Reload la rompen en Estados Unidos

Si bien la industria de los videojuegos lleva años viendo los juegos de franquicias conocidas y exitosas en los primeros lugares de ventas, siempre es noticia cuando nuevos títulos destacan en las listas y el inicio de 2024 trajo buenas noticias para algunos de ellos.

TEKKEN 8 la rompió en Estados Unidos

El reporte de los juegos más vendidos durante enero de 2024 en Estados Unidos fue publicado por la firma de análisis Circana a través de su analista Mat Piscatella. Nada nuevo en el primer lugar que fue para Call of Duty: Modern Warfare III repitiendo el primer puesto por segundo mes pese a la polémica que rodeó su lanzamiento. Sin embargo, la nota la da TEKKEN 8, la nueva entrega de la legendaria franquicia de juegos de pelea que tuvo un lanzamiento muy bueno que resultó en el segundo lugar, un éxito para Bandai Namco y para Katsuhiro Harada, responsable de la IP.

En tercer lugar se ubicó Suicide Squad: Kill the Justice League, posición que está más relacionado con el nombre de la IP que con su propuesta como videojuego pues ha sido un desastre desde su lanzamiento y la comunidad no le vio una buena bienvenida.

Los juegos más vendidos de enero en EUA - Imagen: Circana

Persona y Like a Dragon triunfaron, mientras que The Last of Us: Part II volvió al Top 10

En tercer lugar quedó Persona 3 Reload, remake de la entrega original que debutó en 2006 y que ahora está disponible en más plataformas. El reconocimiento y popularidad que ha ganado la franquicia en años recientes no es para menos y vive su mejor momento, tanto así que nuevas generaciones la consideran como el JRPG más importante en la actualidad.

Por su parte, SEGA se anotó un triunfo con el puesto 7 que alcanzó Like a Dragon: Infinite Wealth demostrando que Yakuza se posicionó a lo grande en Occidente después de tantos años y gracias a su disponibilidad en otras plataformas.

Por último, un detalle a considerar es el regreso de The Last of Us: Part II al Top 10 pues pasó del lugar 197 al 9 gracias a la ventas que tuvo el mes pasado. Aquí no hay otra razón, pues se trata de la versión de PS4 que fue comprada en grandes cantidades para hacer la conversión a la remasterización de PS5 por tan solo $10 USD, el mejor trato y el más barato.

