The Last of Us: “es una historia de amor, tonto” Actor de Bill critica los comentarios homofóbicos

La adaptación live-action de The Last of Us hizo lo imposible y logró cautivar tanto a los fans acérrimos de la obra original como a una nueva audiencia. A pesar de su buena recepción, fue incapaz de evitar las polémicas. Sin duda, gran parte de las críticas se dirigieron al contenido abiertamente LGBT+. Ahora, uno de los actores se pronunció al respecto y criticó los comentarios homofóbicos.

Long, Long Time es posiblemente el episodio más controversial y divisivo de la primera temporada de la serie. En él, conocemos la historia de amor y supervivencia de Bill y Frank. A pesar de los elogios de la crítica, un sector de la comunidad arremetió contra la relación homosexual de estos personajes y argumentó que era propaganda LGBT.

El actor Nick Offerman, quien interpreta a Bill, no está de acuerdo con las críticas. Desde el estreno del show de TV, ha respondido a los fanáticos que arremeten contra el episodio con mensajes de odio y discriminación. Ahora, aprovechó el escenario de una premiación para abordar la controversia.

Nick Offerman, actor de Bill, defiende el contenido LGBT de The Last of Us

El pasado 25 de febrero tuvieron lugar los Independent Spirit Awards 2024, que reconoce a lo mejor del cine y la televisión. Allí, The Last of Us se llevó a casa un total de 2 premios. Uno de los galardones se le otorgó a Nick Offerman, quien ganó en la categoría Mejor Actor de Reparto por su papel de Bill.

En su discurso de aceptación, el actor estadounidense agradeció el apoyo de la audiencia y a todo el equipo detrás del programa de televisión de HBO. Además, aprovechó la oportunidad para abordar la polémica y responder a los comentarios homofóbicos de un sector de la comunidad.

“Muchas gracias. Estoy asombrado de estar en esta categoría, es una locura. Gracias a HBO por tener las agallas de participar en una tradición narrativa con historias que son verdaderamente independientes. Cuando el odio homofóbico llega a mi y me dice: ‘¿Por qué tuviste que convertirla en una historia gay?’ Digo: porque haces preguntas como esa. No es una historia gay… es una historia de amor, tonto", comentó el actor.

A pesar del enojo de un sector vocal de la fanaticada, Long, Long Time es considerado por muchos como uno de los mejores episodios de la serie live-action The Last of Us. El aclamado director Steven Spielberg, famoso por su trabajo en Indiana Jones, Tiburón y más largometrajes de culto, envió una carta al productor y guionista Craig Mazin para elogiar el capítulo protagonizado por Bill y Frank.

En lo que respecta a la Temporada 2 de la adaptación, HBO dio a conocer la identidad de los nuevos miembros del reparto. Se espera que el estreno se produzca en 2025.

Nick Offerman addresses “homophobic hate” aimed at his ‘The Last Of Us’ episode during #SpiritAwards acceptance speech for Best Supporting Performance pic.twitter.com/35pT1BHuNb — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 25, 2024

