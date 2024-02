¡Uno más! Estudio de Until Dawn despedirá al 30% de sus trabajadores

La industria sigue pagando por las malas decisiones y los excesos realizados durante la pandemia y el periodo posterior. Lamentablemente, esto significa que los despidos siguen a la orden del día y hoy se anunció que el temido recorte de personal alcanzó al estudio de Until Dawn y The Quarry.

Supermassive Games anuncia despidos

La crisis laboral en la industria del gaming continúa y hoy se reveló información proveniente de Supermassive Games, estudio responsable de franquicias como Until Dawn, The Quarry y The Dark Pictures Anthology, pues informó a sus trabajadores de un inminente recorte de personal. Al respecto, el estudio envió una notificación a 150 empleados en la que les avisa del riesgo de perder su empleo, aunque no es algo definitivo. Lo que pasa es que las leyes en Reino Unido, sede de la compañía, hacen obligatoria la notificación de un despido potencial al empleado con antelación a la aplicación del recorte.

Supermassive Games no se libró de la ola de despidos

30% de los trabajadores del estudio de Until Dawn se quedarán sin trabajo

Al respecto, estos 150 trabajadores de Supermassive Games fueron avisados sobre su posible despido pues su permanencia en la compañía está en evaluación. Al final, se informa que serán 90 empleados los que se queden sin trabajo, 30% de la fuerza laboral de Supermassive.

De acuerdo con un representante de la compañía, en este momento se realiza un "periodo de consulta" sobre las posiciones que se eliminarán, pero es un hecho que una vez terminado procederán al recorte de empleos.

La noticia cae como balde de agua fría pues hasta antes del anuncio se tenía una visión positiva sobre Supermassive toda vez que The Dark Pictures Anthology y The Quarry tuvieron buena recepción, el anuncio de la remasterización de Until Dawn, la confirmación de la película de este último juego y la colaboración con los creadores de Dead by Daylight. Sin embargo, parece que, tal como sucede en muchas compañías de la industria, las finanzas no están en el nivel deseado.

