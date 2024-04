Five Nights at Freddy’s 2: rumor sobre la película inquieta a los fans, pero dicen que es falso

Five Nights at Freddy’s 2 aún no ha confirmado a ninguno de sus nuevos animatrónicos; sin embargo, es casi un hecho que veremos de nueva cuenta a Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy, personajes icónicos de la saga que fueron las estrellas de la primera película.

Por si no lo recuerdas, una fuente confiable afirmó hace poco que las variantes Withered de dichos animatrónicos serán algunos de los personajes de la nueva película. Así que los veríamos con sus cuerpos mecánicos desgastados y destrozados.

Algunos fans se alarmaron con la noticia, pues creen que el equipo de producción destruirá los animatrónicos actuales para crear las variantes Withered. Otra fuente habló sobre el tema para tranquilizar a los amantes de la franquicia que temen por Freddy Fazbear y compañía.

¿Blumhouse destruirá los animatrónicos originales para FNAF 2?

Fans temen por los animatrónicos de Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy

Blumhouse Productions apostó en grande por la primera película de la franquicia, así que decidió crear réplicas de Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy. Para ello, formó una alianza con Jim Henson's Creature Shop, compañía de efectos especiales que construyó increíbles versiones de los animatrónicos a escala real.

Los fans quedaron encantados con la recreación de los icónicos personajes, pues creen que lucen geniales y que ya son parte de la historia de la franquicia. Por tal motivo, no les agrada para nada la idea de que el equipo de producción los destruya para crear sus respectivas versiones Withered.

El informante conocido como entom tranquilizó a la comunidad, pues aseguró que lo anterior no ocurrirá. Señaló que no se destruirán las réplicas de los animatrónicos para la nueva película de la franquicia.

Desafortunadamente, no reveló más detalles al respecto. La comunidad especula que Jim Henson's Creature Shop creará nuevos modelos desgastados de los personajes. Otra parte de la comunidad cree que las versiones Withered podrían no aparecer en la cinta.

La realidad es que por ahora no hay nada confirmado. Blumhouse ya nos dio el primer vistazo al trabajo de Jim Henson's Creature Shop para la secuela. Debido a esto, los fans creen que Mangle y Toy Bonnie serán algunos de los nuevos animatrónicos que veremos en la cinta.

Parecen que los animatrónicos están a salvo para FNAF 2

