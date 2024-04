Netflix canceló 2 nuevas series de The Witcher, según rumor

Aunque nunca fue perfecta, la adaptación live-action de The Witcher logró cautivar a los fanáticos en sus primeras temporadas. Ahora, su futuro luce más problemático debido a la controversial salida de Henry Cavill. Mientras esperamos el estreno de la Temporada 4, parece que la franquicia se tambalea.

A pesar de que Henry Cavill dijo adiós al proyecto y dejará de interpretar al brujo Geralt de Rivia, la producción de los nuevos episodios continuará con el actor Liam Hemsworth en el rol principal. Si bien la guionista Lauren Hissrich confesó anteriormente que había planes para expandir la historia por hasta 7 temporadas, al final la serie terminará con apenas 5.

A la par del show principal que adapta la obra de Andrzej Sapkowski, se planearon múltiples spin-off que profundizan en este universo: desde Blood Origin protagonizada por Michelle Yeoh hasta la próxima Sirens of the Deep. No obstante, parece que otras series derivadas corrieron con peor suerte.

Video relacionado: The Witcher: Wild Hunt NEXT GEN - ¿GOTY DE NUEVO?

Series spin-off de The Witcher fueron canceladas por Netflix, sugiere rumor

En 2022, surgieron reportes que señalaron que Netflix trabajaba en un spin-off protagonizado por The Rats, el grupo de jóvenes criminales que aparecieron al final de la Temporada 3. Al parecer, el plan era crear una precuela donde veríamos a estos personajes hacer un gran robo.

De acuerdo con el portal Redanian Intelligence, esta serie derivada jamás llegará al servicio de streaming debido a que fue cancelada. Se dice que el rodaje empezó a inicios de mayo de 2023 y concluyó a finales de junio, con una duración de apenas 2 meses. Al parecer, sólo se grabaron 1 o 2 episodios de los 6 u 8 previstos originalmente.

Parece que Netflix vio los primeros episodios del spin-off The Rats y optó por no seguir adelante con la producción del resto de la temporada. Ahora bien, el informe destaca que es posible que el material filmado se aproveche en la Temporada 4 de The Witcher como secuencias de flashback.

El grupo The Rats juega un papel importante en el pasado de Ciri

El reporte señala que The Rats no fue el único proyecto cancelado. Se dice que una serie animada de tono infantil también pasó por la guillotina y jamás verá la luz del día. Esta información no está confirmada por el gigante de streaming, por lo que recomendamos tomarla con mesura.

Pero cuéntanos, ¿te hubiera gustado ver estas series? ¿Crees que la adaptación de Andrzej Sapkowski tendrá éxito sin Henry Cavill? Déjanos leerte en la caja de comentarios o en nuestro Discord.

Encontrarás más información sobre The Witcher si visitas esta página.

Video relacionado: Películas y series de videojuegos que llegarán en 2024

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp

Fuente