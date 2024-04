¡Gratis! Juega todos estos títulos para PlayStation, Xbox, Switch y PC el fin de semana

Estamos iniciando un nuevo viernes y es el momento perfecto para descubrir cuáles son los juegos gratuitos que habrá durante el fin de semana. Así que como siempre te decimos, no importa la plataforma que tengas, hay opciones para todos.

Durante esta semana se estrenaron varias entregas interesantes como SAND LAND, Stellar Blade y Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!, pero si esos no son tus tipos de juegos, no te preocupes, ya que hay otros títulos que puedes probar sin gastar un solo peso desde hoy y hasta el próximo domingo 28 de abril.

PlayStation 5 / PlayStation 4

PlayStation Plus

Immortals of Aveum ― (PS5) Disponible hasta el 30 de abril

Minecraft Legends ― (PS4 y PS5) Disponible hasta el 30 de abril

Skul: The Hero Slayer ― (PS4) Disponible hasta el 30 de abril

Stellar Blade ― (Demo) Disponible de forma indefinida

Xbox Series X/S / Xbox One

Free Play Days (con Core o Xbox Game Pass)

Railway Empire ― Disponible hasta el 28 de abril

Prison Architect ― Disponible hasta el 28 de abril

Free Play Days For All (sin suscripciones)

TramSim: Console Edition ― Disponible hasta el 28 de abril

PC

Steam

Project Entropy ― Disponible de forma permanente

Obilia ― Disponible de forma permanente

Nine Realms ― Disponible de forma permanente

Epic Games Store

INDUSTRIA ― Disponible hasta el 2 de mayo a las 9:00 AM

LISA: Definitive Edition ― Disponible hasta el 2 de mayo a las 9:00 AM

Nintendo Switch

INAZUMA ELEVEN: Heroes' Victory Road ― (Beta test) Disponible hasta el 28 de junio

Como pudiste observar, los próximos días lucen bastante prometedores y solamente depende de ti elegir el título que más te llame la atención, por lo que será mejor que corras a tu consola o PC y comiences a jugar como se debe.

