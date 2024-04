PS Plus Extra: este juegazo aclamado por la crítica es el tercer mejor estreno del servicio, según reporte

Ya hemos dicho en innumerables ocasiones que en 2023 debutaron muchos juegos de muy buena calidad. Aunque tuvieron que esperar meses, los jugadores de PlayStation por fin pueden disfrutar uno de los grandes títulos del año pasado sin costo adicional gracias a PlayStation Plus.

Parece que muchas personas esperaban con ansias ese título aclamado por la crítica, pues tuvo uno de los mejores lanzamientos en la historia del nivel PS Plus Extra.

Hablamos de Dave the Diver, el carismático videojuego de MINTROCKET y Nexon. Tras debutar originalmente para PC en junio de 2023, los fanáticos de Nintendo Switch lo probaron el 26 de octubre de ese mismo año. Fue hasta el pasado 16 de abril de 2024 que los jugadores de PS4 y PS5 finalmente pudieron darle una oportunidad.

Dave the Diver triunfa a lo grande en PlayStation Plus

El juego RPG de exploración marítima recibió alabanzas casi generalizadas por parte de la prensa y los jugadores. En este momento tiene reseñas extremadamente positivas en Steam y un puntaje promedio de 90 en Metacritic. Parece que muchos suscriptores de PS Plus lo probaron para descubrir por qué causó tanto alboroto el año pasado.

Gracias a su asociación con la firma GameInsights, el portal TrueTrophies pudo analizar una muestra de datos de más de 3.1 millones de cuentas activas de PlayStation Network. De esta manera, descubrió que Dave the Diver atrajo la atención de muchos jugadores en su debut día 1 en el servicio de suscripción.

De acuerdo con los datos, el juego de MINTROCKET es actualmente el tercer mejor lanzamiento de PS Plus Extra en toda la historia. El primer lugar lo ocupa Stray en 2022, mientras que el segundo le pertenece a Grand Theft Auto V en 2023. Por supuesto, el juego de Rockstar Games no fue un estreno de día 1, pero su incorporación en el servicio llamó la atención de muchos suscriptores.

Dave the Diver llegó a PlayStation como un estreno día 1 de PS Plus Extra

TrueTrophies destaca que Stray registró un recuento de jugadores de 97.24% más alto que Dave the Diver, mientras que GTA V superó al juego de aspecto pixelart en 24.98%. Sea of Stars de agosto de 2023 y Horizon Forbidden West ocupan la cuarta y quinta posición, respectivamente.

Dave the Diver es actualmente la incorporación más exitosa del servicio en lo que va del año y superó en 65.74% a Need for Speed Unbound de febrero de 2024.

Estos son los mejores estrenos de PS Plus Extra en 2024 hasta ahora:

1.- Dave the Diver ― abril de 2024

2.- Need for Speed ​​Unbound ― febrero de 2024

3.- Marvel's Midnight Suns ― marzo de 2024

4.- Tiny Tina's Wonderlands ― enero de 2024

5.- Resident Evil 2 ― enero de 2024

Vale la pena señalar que estos datos no son proporcionados por PlayStation y apenas representan una pequeña parte del panorama completo. Es probable que las cifras oficiales sean muy diferentes, aunque las estadísticas de GameInsights nos permiten dimensionar el alcance del juego de Nexon.

Aún puedes conseguir gratis Dave the Diver si eres suscriptor del servicio

Pero cuéntanos, ¿aprovechaste tu suscripción para darle una oportunidad al título de exploración? Déjanos leerte en los comentarios.

