Así luce Homelander en Mortal Kombat 1, ¿cuándo debutará el personaje de The Boys?

Mortal Kombat 1 debutó en 2023 y, a pesar de sus problemas, aún permanece como uno de los juegos de lucha más populares del mercado. Se espera que en los próximos meses reciba nuevo contenido, como skins inéditos y luchadores DLC. Recientemente, se compartió el primer vistazo a uno de los personajes más anticipados: Homelander.

Como ya es tradición, el videojuego de NetherRealm Studios tiene algunos personajes invitados de franquicias de terceros. Omni-Man de Invincible y Peacemaker de DC Comics ya forman parte de la plantilla de peleadores, y muy pronto será el turno del antagonista de The Boys.

Para hacer más amena la espera, Ed Boon, cocreador de la franquicia y actual director creativo del estudio desarrollador, recurrió a su cuenta personal de redes sociales para compartir el primer vistazo oficial al superhéroe de moral cuestionable.

En el breve adelanto, se observa que Homelander luchará contra Liu Kang. Lo interesante es que no lo escuchamos hablar, un detalle que preocupó a los fanáticos. Todo parece indicar que Antony Starr no interpretará al personaje en Mortal Kombat 1 y que será otro actor el encargado de prestar su voz, similar a lo que pasó con Arnold Schwarzenegger en el título anterior.

We're very pleased with the reception players are giving Ermac and happy to remind everyone there is still a LOT more planned for #MortalKombat1



More: Klassic Kostumes, New Moves, Kameos, online features, secrets, and of course.... pic.twitter.com/7ZOOeSzpNE