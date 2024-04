Fallout 4: actualización next-gen es un desastre, usuarios están furiosos

La comunidad de Fallout 4 creció con armonía haciendo suyo el juego y dando rienda suelta a su talento con mods y mejoras. Sin embargo, un día Bethesda decidió que era momento de una actualización de actual generación y el resultado, al menos en el inicio, ha sido terrible según el testimonio de los jugadores.

La actualización next-gen de Fallout 4 es un desastre, reportan jugadores

El éxito de la serie Fallout de Prime Video fue el contexto adecuado para lanzar la actualización next-gen de Fallout 4, la cual prometía mejoras visuales y ajustes para PS5, Xbox Series X|S y PC. Lamentablemente, la llegada de este update ha sido un desastre pues jugadores indican que más allá del aumento en fotogramas, algo notable, el resto ha generado una serie de problemas que atacan y afectan desde distintos frentes.

Jugadores de Fallout 4 se están quejando de una serie de bugs que en realidad no fueron corregidos y se mantienen en el juego después de instalar el parche. También hay nuevas situaciones de crasheos, partidas corruptas, usuarios de PS5 informan que el juego crashea si tienen el DLC instalado.

So called "next gen update" for @Fallout 4 not only did not fix any known bugs on PC and broke all mods but also broke Automatrons from their own DLC.. Here they are T-posing while being frozen in place. @Xbox pic.twitter.com/3uTUIx8M06 — Tirith 🇵🇱🤝🇺🇦 (@Tirith2708) April 26, 2024

Fallout 4 seems to have a new bug where after saving the Minutemen they don't register as settlers in Sanctuary.



Preston also doesn't start dialogue @BethesdaStudios@BethesdaSupport — DallasCowboysDak (@MrSlinkey3) April 26, 2024

Not a great first day for the big Fallout 4 update.



PS5 version works well but PS Plus Collection players are locked out.



Xbox version has a bug where you can't switch to quality mode



Steam version seems especially disappointing with broken mods and no real improvements. pic.twitter.com/S9jGJ8XYYG — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) April 26, 2024

De acuerdo con un reporte de Insider-Gaming, jugadores de Steam Deck criticaron a Bethesda pues el update next-gen de Fallout 4 borró la configuración que tenían en el dispositivo para ese juego.

Hasta ahora, el daño más grande ha sido para la comunidad de PC pues Fallout 4 actualizado presenta varios problemas con la carga de mods, hay más bugs y errores que antes, la configuración que armaron en sus equipos fue borrada, hay bajones de cuadros por segundo, el título asigna modo gráfico bajo de forma predeterminada. Un sin fin de detalles que los usuarios están reportando a Bethesda en lo que se perfila como una situación caótica en un juego y comunidad que operaban con normalidad y tranquilidad desde hace años.

¿Encontraste algún bug o problema mayor al actualizar Fallout 4 en PlayStation, Xbox o PC?

