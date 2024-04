Conoce Hannah, el primer videojuego de SpaceBoy, estudio mexicano

La escena de desarrollo de videojuegos en México sigue creciendo y es emocionante cuando un estudio nacional se acerca a completar una meta. Esta vez, toca el turno de SpaceBoy, equipo mexicano que reveló un avance de su primer videojuego, un título de plataformas y rompecabezas 2D de terror llamado Hannah.

SpaceBoy, estudio mexicano, publicó en su cuenta de X el primer teaser de Hannah, su primer videojuego que saldrá próximamente con una propuesta que nos llevará hacia la década de los 80. De acuerdo con la información que ya se encuentra en el sitio oficial de SpaceBoy y en Steam, Hannah es un plataformero y puzzle en 2D donde la protagonista tratará de entender su presente regresando hacia el pasado, los momentos de su niñez, para entender lo que salió mal y el por qué su realidad es así.

🕷️ Face what lurks in the depths…



"Hannah", our first video game will be out very soon 🎮.



Add now to wishlist.https://t.co/CSeUenYyeF