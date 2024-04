Stellar Blade: “Es nuestro producto final”, SHIFT UP responde a críticas por censura

Stellar Blade acaba de debutar y ya pasa por una gran polémica. Algunos jugadores están molestos debido a varios cambios que sufrió el juego con su más reciente actualización. Parte de la comunidad señaló a SHIFT UP por censurar el título, pues modificó algunos atuendos de EVE.

Incluso, los fans del juego alzaron la voz con una petición en Change.org, pues quieren que la compañía revierta los cambios y deje todo el contenido en su estado original. SHIFT UP ya está al tanto de esto, así que respondió a las recientes críticas.

¿SHIFT UP revertirá los cambios en Stellar Blade tras críticas?

Antes del estreno, SHIFT UP prometió que su juego no tendría censura en ninguna región. En parte debido a esto, los fans del estudio están molestos por los ajustes que el estudio hizo en algunos trajes y el aspecto de EVE.

En concreto, todo inició por unas modificaciones que se hicieron al atuendo Holiday Rabbit. SHIFT UP ocultó parte del escote de EVE, lo que no agradó a algunos jugadores. Parte de la comunidad cree que la empresa mintió sobre la censura y engañó a sus seguidores.

Hyung-Tae Kim, director del juego, decidió hablar sobre el tema ante las críticas recientes. Explicó que la actualización más reciente muestra el diseño final de dicho atuendo, por lo que no tienen planes para regresar al diseño original más escotado.

Eso sí, afirmó que en SHIFT UP hay conversaciones internas sobre lo sucedido, pues saben que la respuesta no dejará satisfechos a muchos fans. Si bien no se confirmaron cambios en el atuendo, tampoco hay una decisión definitiva sobre el tema por ahora.

“Es comprensible que también reconozcamos este tema. Sin embargo, el traje final que queríamos mostrarles es de hecho el traje de la versión 1.0.0.2. Quiero aclarar que ese es nuestro producto final. Sin embargo, sé que esta respuesta no es suficiente para convencer a nuestros usuarios. Hay una discusión interna en curso sobre esto, así que creo que tendremos la oportunidad de responderla pronto”, afirmó el desarrollador.

El atuendo Holiday Rabbit sufrió cambios que no agradaron a los jugadores

