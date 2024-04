Animal Crossing: así se ve la nueva figura de Canela y su reserva está cerca

Nos llegan buenas noticias para todos los seguidores de Animal Crossing, ya que First 4 Figures acaba de revelar cómo se ve la figura de Canela y seguramente la vas a querer cuanto antes.

Como seguramente recordarás, esta empresa se dedica a crear figuras coleccionables de alta calidad que se convierten en una buena opción para los fans. Ahora, First 4 Figures reveló más detalles sobre una nueva que le encantará a todos los seguidores de la franquicia de Nintendo.

Nos referimos a la figura de Canela (Isabelle), la perrita Shih Tzu amarilla que toma el papel de secretaria y asistente para ayudar a todos los usuarios en su rol de alcaldes en los pueblos de la saga y que está a nada de convertirse en un gran coleccionable, por lo que sus responsables mostraron un clip que te deja verla perfectamente.

Aquí te lo dejamos:

ISABELLE PRE-ORDERS OPEN IN 7 DAYS (2nd May 2024)!



The statue faithfully captures Isabelle's appearance, from her floppy ears to her ponytail. The base is inspired by the Animal Crossing art style.



@animalcrossing pic.twitter.com/JaUiIKXljb