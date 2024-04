SHIFT UP anuncia inesperado proyecto de una de sus franquicias

Pese a que acaba de lanzar su primer juego para consolas, Stellar Blade, SHIFT UP tiene en marcha varios proyectos y acaba de anunciar uno diferente pero muy especial.

La compañía surcoreana informó que se alejará un poco del desarrollo de videojuegos con su próximo proyecto para ofrecer algo un poco distinto: una puesta en escena de su otro título que mantiene actualmente.

¿En qué consistirá la puesta en escena de GODDESS OF VICTORY: NIKKE?

Nos referimos a GODDESS OF VICTORY: NIKKE — The Stage, que recreará lo visto en el título gachapón para móviles y PC, que está celebrando su aniversario 1.5 no sólo en el juego, sino también en la vida real por medio de exhibiciones de arte y convenciones.

De acuerdo con los detalles, se llevarán a cabo varias puestas en escena del próximo 6 al 9 de junio y serán varias artistas e ídolos japonesas las que se encargarán de dar vida a las bellas Nikkes del juego.

Por si te lo perdiste: SHIFT UP consintió a los fans de NIKKE como parte de la celebración de lanzamiento de Stellar Blade.

Pese a que no se ofrecieron detalles sobre la trama que adaptará esta presentación, se sabe que el guion y la dirección correrá por cuenta del creativo Sho Kubota y que el precio de los boletos rondará los ¥9000 JPY y los ¥15,000 JPY. Desafortunadamente, el evento será exclusivo de Japón (Shibuya).

A continuación puedes la lista de las actrices y sendas Nikkes que interpretarán.

Naomi Majima — Marian

Hikaru Aoyama — Anis

Madoka Natsume — Rapi

Kokoro Shinozaki — Neon

Io Iori — Yuni

Saki Akai — Mihara

Nanase Kohinata — Ludmilla

Saki Kitazawa — Alice

Ami Takanashi — Snow White

Risa Haruka — Shifty

Miyu Kurogi — Syuen

Ikumi Nakano — Comandante

Estas actrices interpretarán a las bellas Nikkes

