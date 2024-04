Jojo’s Bizarre Adventure: comparten noticias decepcionantes para los fans de Steel Ball Run

Si hablamos de mangas influyentes que hicieron escuela, es una obligación mencionar a JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. Aunque siempre fue muy popular, alcanzó nuevas alturas en Japón y Occidente gracias a la serie animada que debutó en 2012. Ahora, más de 10 años después, los fans esperan con ansias el anime de la parte 7: Steel Ball Run.

Recordemos que la historia de la franquicia se divide en partes, cada una protagonizada por un nuevo grupo de personajes pintorescos. La adaptación de Stone Ocean, el arco número 6, se emitió por Netflix en 3 tandas de episodios: la primera llegó en 2021 y las otras 2 se estrenaron en 2022.

Los conocedores saben muy bien que las épicas aventuras de Jolyne Cujoh pusieron el punto final al canon original que inició con la travesía de Jonnathan Joeastar; sin embargo, la historia continúa en una nueva línea temporal. Los fanáticos esperan con ansias que David Productions anime la parte protagonizada por Johnny Joestar.

¿Steel Ball Run de Jojo’s Bizarre Adventure tendrá anime?

Los fanáticos están preocupados y temen que ese arco jamás llegue a la televisión, pues para nadie es un secreto que animar caballos es una labor sumamente complicada. En este momento, se desconoce si el estudio japonés tiene planes para adaptar la parte 7 de Jojo’s Bizarre Adventure.

No obstante, la publicación de un miembro de David Productions ilusionó a la comunidad. Tokuda Yumenosuke, quien fue el director de animación de Stone Ocean, compartió en su cuenta personal una imagen de una persona que montaba a caballo. Lo interesante proviene de la descripción: “¡Qué genial! Los próximos temas requeridos para Jojo. Esperen más noticias, fanáticos de Jojo”, comentó.

Johnny Joestar aparece en el videojuego Jojo's Bizarre Adventure: All Star-Battle R

Aunque el creativo eliminó la publicación, los fanáticos empezaron a especular que el estudio de animación ya trabaja en la adaptación al anime de Steel Ball Run y que el anuncio es inminente. No es una teoría descabellada, sobre todo si consideramos que las carreras de caballos tienen mucha importancia en el próximo arco de Jojo’s Bizarre Adventure.

Sin embargo, Tokuda Yumenosuke compartió noticias decepcionantes para los fans del arco protagonizado Johnny Joestar. En un post de seguimiento, restó importancia a sus comentarios anteriores y afirmó que estaban dirigidos al personal del estudio. Eso sí, sugiere que aún cabe la posibilidad de ver un anime que adapte los acontecimientos de Steel Ball Run.

Tokuda Yumenosuke refuta los rumores sobre Jojo's Bizarre Adventure: Stell Ball Run

“Que no cunda el pánico, ¡aún no se decida nada! Debido a mi trabajo, publico a menudo para mi personal. Twitteé algo que pensé que sería útil, y esa publicación no estaba destinada al público en general. Todavía falta un tiempo para que podamos celebrar juntos”, comentó el director de animación.

Pero cuéntanos, ¿crees que David Productions animará la parte 7? Déjanos leerte en los comentarios.

