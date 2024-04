Muere veterano de LucasArts, responsable de grandes lanzamientos de Star Wars

Malas noticias para el mundo del gaming, en específico para aquella parte encargada de lanzar y comercializar los videojuegos pues se confirmó el fallecimiento de un veterano de LucasArts que fue parte del debut de grandes títulos de la franquicia Star Wars.

Este fin de semana se reportó la muerte de Matt Shell quien fuera director de marketing de LucasArts de 2003 a 2017 y responsable del lanzamiento de más de 60 videojuegos. Durante su era en la división, se encargó del debut de varios títulos de Star Wars e Indiana Jones, pero también fue parte del regreso de grandes franquicias de PC con remasterizaciones como Monkey Island y Full Throttle.

If you've played a Star Wars game over the past 2 decades, Matt Shell was a key part of bringing it to life at LucasArts.



Shockingly, Matt passed away this week from a heart attack.



Matt was an incredible person with a huge heart -- kind, loyal, hard working and always funny.… pic.twitter.com/b2ysrvxt6E