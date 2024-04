Bloober, estudio de Silent Hill 2, tendrá nueva IP gracias a Take-Two Interactive

Bloober Team, estudio que se encarga del desarrollo del remake de Silent Hill 2 también trabaja en sus nuevos proyectos y uno de ellos recién fue revelado, pero el detalle importante es que se trata de un título creado con uno de los editores más grandes de la industria.

Bloober Team trabaja con Private Division y Take-Two Interactive en su nuevo videojuego

Durante su reciente informe financiero, Bloober Team actualizó la información sobre sus proyectos en marcha y lo que sucederá con el estudio una vez que se lance el remake de Silent Hill 2. De acuerdo con lo revelado por el estudio polaco, además del título que desarrollan con fondos de un programa de gobierno de su país, también trabajan en conjunto con Private Division, compañía de Take-Two Interactive, en un videojuego que por el momento tiene nombre clave Project C.

Bloober Team tiene nuevos proyectos en desarrollo

Aunque Bloober no compartió detalles sobre Project C, lo dicho por el estudio ha generado especulación sobre la posibilidad de que, por primera vez, no se trate de un título de horror: "Project C, en el que estamos trabajando junto con Private Division (Take-Two Interactive), está actualmente muy avanzado, y estamos muy satisfechos con el progreso actual. Este será el próximo gran paso de Bloober Team para implementar una estrategia a largo plazo. También será el primer nuevo proyecto original (la propiedad intelectual pertenece a Bloober Team) como parte de la nueva estrategia".

Así pues, Bloober Team tendrá el control de esta nueva franquicia y es posible que pronto sepamos de ella pues todo indica que la revelación de detalles finales sobre Silent Hill 2 marcará el momento en que el estudio podrá dar paso a lo que sigue y anunciar sus próximos proyectos.

Recientemente, Bloober anticipó que pronto se sabrán la fecha de lanzamiento del remake de Silent Hill 2, programado para debutar este año.

