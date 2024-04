Fortnite celebrará el Día de Star Wars con skins de Chewbacca y más personajes

Fortnite y Star Wars han tenido múltiples crossover, lo que ha hecho posible la llegada de emblemáticos personajes de la saga de Disney al Battle Royale de Epic Games. Las compañías acaban de estrechar lazos, así que ya preparan otra colaboración entre sus populares sagas.

Esta mañana, confirmaron que Fortnite recibirá muy pronto una skin de Chewbacca ya que el Día de Star Wars (May the 4th) está muy cerca. Lo interesante es que Chewbacca no estará solo, pues ya filtraron a otros personajes que se unirán al universo del Battle Royale.

Fortnite recibirá a Chewbacca y a más personajes de Star Wars

Epic Games confirmó y reveló hace unos instantes la genial skin de Chewbacca que llegará a Fortnite. El fiel compañero de Han Solo estará disponible en el Battle Royale a partir del 3 de mayo, es decir, un día antes del inicio de las celebraciones de Star Wars.

Lo interesante es que destacados filtradores afirman que el wookie no será el único personaje nuevo de la próxima colaboración. El conocido insider Shiina compartió una interesante lista de skins que supuestamente también llegarán y que, sin duda, emocionarán a los fans.

Según sus fuentes, Lando Calrissian y Leia Organa, en su faceta de rebelde, también se unirán a los combates del popular título de Epic. Asimismo, menciona que un atuendo de los AWR Troopers estará disponible para los jugadores.

Se espera que cada atuendo tenga su variante LEGO y que diversos elementos de Star Wars, como las espadas de luz, lleguen a LEGO Fortnite para celebrar el día de la franquicia. Abajo puedes ver la skin de Chewbacca:

Chewbacca y más personajes de Star Wars llegarán a Fortnite: Battle Royale

