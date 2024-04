Paper Mario: The Thousand-Year Door comparte un nuevo clip que aumentará tu hype

Uno de los juegos más esperados en Nintendo Switch para mayo es Paper Mario: The Thousand-Year Door, el cual ofrecerá una versión mejorada de lo visto en la entrega original para Nintendo GameCube. Ahora, sus responsables acaban de compartir un nuevo clip que muestra las mejoras en su soundtrack.

Como seguramente recordarás, esta entrega de Paper Mario se lanzará el próximo mes y promete varias novedades, por lo que Nintendo sigue compartiendo información sobre lo que ofrecerá.

En esta ocasión, se acaba de publicar un nuevo clip de Paper Mario: The Thousand-Year Door que muestra la música renovada de uno de los lugares más conocidos del juego, por lo que si eres uno de los interesados en esta entrega para la consola híbrida será mejor que le eches un ojo y levantes la oreja.

Aquí te lo dejamos:

🔊 Ahh, listen to that – there's no place quite like Rogueport! 🎶 #PaperMarioTheThousandYearDoor pic.twitter.com/RGj4HAUooY