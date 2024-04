Kojima quería histórica canción de John Lennon para Metal Gear Solid: Peace Walker

La actividad de Hideo Kojima en redes sociales siempre da de qué hablar pues el creativo japonés comparte todo sobre sus gustos personales y algunos detalles de sus proyectos en marcha. Sin embargo, también es interesante cada que hay algún aniversario relacionado con su obra pues comparte detalles que pocos o nadie sabía hasta el momento en que toma las redes. Esta vez, fue el turno de Metal Gear Solid: Peace Walker y una canción icónica que no llegó al juego.

En marco de la celebración por los 14 años del lanzamiento de Metal Gear Solid: Peace Walker en PlayStation Portable, Hideo Kojima reveló algunos detalles de este título. Uno de ellos está relacionado con su momento cumbre, aquel protagonizado por Big Boss y el dispositivo de inteligencia artificial que usó datos provenientes de la historia e ideología de The Boss.

Si jugaste Metal Gear Solid: Peace Walker, sabrás que en varias ocasiones se escucha el tema Sing de The Carpenters, incluyendo el final del juego representando el concepto del título y el ideal de paz en oposición al de la guerra.

Pues bien, de acuerdo con Hideo Kojima, este no era el plan original pues la intención siempre fue usar una canción icónica sobre la paz y la década de los 70. Aunque no menciona el título, la comunidad aseguró que el tema en cuestión es Imagine de John Lennon.

If I have one regret about PW, it’s the part when the AI weapon modeled after The Boss's personality sings a song while committing suicide by drowning. At first, I had planned to use a certain famous song that perfectly fit the "peace" and "70's" theme of the game. We kept… https://t.co/Z1BMJUZj6q