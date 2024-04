Starfield: su primera expansión ya tiene ventana de lanzamiento

Starfield, como todo RPG de Bethesda, es una obra de carrera larga que crecerá con el paso del tiempo y el compromiso de la compañía es que su aventura espacial dure muchos años. Tras su debut el año pasado, la comunidad se pregunta por el primer DLC y la actualización masiva que habrán de traer cambios esperados. Pues bien, la semana inicia con noticias esperanzadoras.

Durante su participación en el show de Greg Miller The Kinda Funny Gamescast, Todd Howard, jefe de Bethesda y director de Starfield reveló detalles sobre el primer DLC de historia. La expansión en cuestión se titulará Starfield: Shattered Space y debutará en algún momento de otoño de este año, o sea entre finales de septiembre y finales de diciembre.

Exploring space can be emotional - take your photo mode skills to new heights with new expressions added in the latest #Starfield update! 📸✨ pic.twitter.com/1obQjwMdfY